Diabelski labirynt. Sprawdźcie, czy udało się z niego wyjść reporterowi Polskiego Radia PiK! [zdjęcia, wideo]

2026-08-01, 14:30 Marcin Doliński/DW

Skrzyżowanie sześciu dróg i siedmiu diabłów to miejsce, w którym ożywiają legendy Borów Tucholskich/ Fot. Marcin Doliński

Spróbujmy wspólnie odnaleźć wyjście z diabelskiego labiryntu w Borach Tucholskich. Jego ścieżki wydeptano w kukurydzy.

Skrzyżowanie sześciu dróg i siedmiu diabłów to miejsce, w którym ożywiają legendy Borów Tucholskich. Tak jest w Lubiewicach w powiecie tucholskim, gdzie otwarto kukurydziany diabelski labirynt. Uczestnicy mają zagadki do rozwikłania i skarby do odkrycia. Nie wszystkim jednak udaje się dotrzeć do celu.



- Chodzi o zdobycie siedmiu pieczęci, dowiedzenie się, jakie imiona noszą diabły jako bohaterowie legendy. Chciałabym, by zabawa była symbolem drogi, w którą każdy człowiek wyrusza właściwie każdego dnia. Choćby nie wiem jak była trudna, zawsze prowadzi do wyjścia - mówi Małgorzata Oparka z Fundacji Cuda Wianki, która zorganizowała wydarzenie.



Atrakcja jest czynna codziennie od godz. 12 do 19. W piątki i soboty od 21. przybiera mroczne oblicze - dla śmiałków.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.