Inspekcja pracy będzie mogła nakazać szefowi, by dał umowę o pracę

2026-06-17, 17:42 Monika Siwak/DW

Inspektorzy pracy będą mogli od 8 lipca zamieniać umowy cywilnoprawne na umowy o pracę w przypadkach, gdy występują przeważające cechy stosunku pracy/Fot. Pexels

Inspektorzy pracy będą mogli od 8 lipca zamieniać umowy cywilnoprawne na umowy o pracę w przypadkach, gdy występują przeważające cechy stosunku pracy. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy rozmawiali o zmianach w przepisach.

Inspektorzy pracy będą mogli skierować do pracodawcy pisemne polecenie, dać mu czas na analizę warunków pracy, w których pracują u niego osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i ewentualnie na dostosowanie się do polecenia inspektora pracy.



A jeśli szef nie zastosuje się do tego polecenia, są dwie możliwości.



- Pierwszą jest wydanie decyzji Okręgowego Inspektora Pracy przekształcającej umowę cywilnoprawną w umowę o pracę - mówi Sylwia Krawczyk, pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy. - A drugą: skierowanie pozwu do sądu pracy o przekształcenie lub - za zgodą osoby, której to dotyczy - wstąpienie do trwającego już postępowania. Gdy pracujemy w wyznaczonym miejscu i czasie, pod kierownictwem, za wynagrodzeniem, wszędzie tam jest umowa o pracę, bez względu na nazwę, jaka została jej nadana - dodaje.





Przez rok od wejścia w życie przepisów pracodawcy będą mogli dobrowolnie zmienić nieprawidłowe umowy na etaty bez ponoszenia kar finansowych.

Już dziś czas zatrudnienia na umowie zlecenie wlicza się do stażu pracy.

Uwzględnia się go przy ustalaniu prawa do dłuższego urlopu czy nagród jubileuszowych.

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.