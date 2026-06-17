Inspekcja pracy będzie mogła nakazać szefowi, by dał umowę o pracę
Inspektorzy pracy będą mogli od 8 lipca zamieniać umowy cywilnoprawne na umowy o pracę w przypadkach, gdy występują przeważające cechy stosunku pracy. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy rozmawiali o zmianach w przepisach.
Inspektorzy pracy będą mogli skierować do pracodawcy pisemne polecenie, dać mu czas na analizę warunków pracy, w których pracują u niego osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i ewentualnie na dostosowanie się do polecenia inspektora pracy.
A jeśli szef nie zastosuje się do tego polecenia, są dwie możliwości.
- Pierwszą jest wydanie decyzji Okręgowego Inspektora Pracy przekształcającej umowę cywilnoprawną w umowę o pracę - mówi Sylwia Krawczyk, pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy. - A drugą: skierowanie pozwu do sądu pracy o przekształcenie lub - za zgodą osoby, której to dotyczy - wstąpienie do trwającego już postępowania. Gdy pracujemy w wyznaczonym miejscu i czasie, pod kierownictwem, za wynagrodzeniem, wszędzie tam jest umowa o pracę, bez względu na nazwę, jaka została jej nadana - dodaje.
- Przez rok od wejścia w życie przepisów pracodawcy będą mogli dobrowolnie zmienić nieprawidłowe umowy na etaty bez ponoszenia kar finansowych.
- Już dziś czas zatrudnienia na umowie zlecenie wlicza się do stażu pracy.
- Uwzględnia się go przy ustalaniu prawa do dłuższego urlopu czy nagród jubileuszowych.