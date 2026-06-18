TYLKO U NAS: 5 lat więzienia dla pirata drogowego z Bydgoszczy. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

2026-06-18, 10:55  Sława Skibińska-Dmitruk/BN
5 lat więzienia dla pirata drogowego z Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/Wikipedia/Archiwum

5 lat więzienia dla pirata drogowego z Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/Wikipedia/Archiwum

5 lat więzienia dla 31-letniego Łukasza L. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku z sierpnia ubiegłego roku. Polskie Radio PiK było w sądzie na publikacji wyroku.

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło na ul. Grunwaldzkiej. Rozpędzone Porsche uderzyło w prawidłowo jadącego opla. 70-letni kierowca tego samochodu zmarł w szpitalu.

Sędzia Michał Lipiński uzasadniał, że kara jest adekwatna do czynu. Zauważył, że Łukasz L. przed wypadkiem miał na koncie liczne wykroczenia drogowe. - Polegały one na przekraczaniu prędkości nawet o 30/40 km/h. Ponadto został złapany na jeździe z telefonem w ręku, ignorowaniu zakazu wjazdu czy przejeżdżaniu na linii podwójnej ciągłej - wyliczył sędzia.

Oprócz kary pięciu lat więzienia Łukasz L. ma też 12-letni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Bydgoszcz

Region

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