Dwie osiedlowe biblioteki w Bydgoszczy mają zostać zlikwidowane. Czytelnicy są przeciw

2026-06-19, 07:52 Natasza Trzebuchowska/DW

Dwie osiedlowe biblioteki w Bydgoszczy mają zostać zlikwidowane/ Fot. Pexels

Uchwała, na mocy której zamknięte mają zostać dwie filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, trafi w piątek (19 czerwca) pod obrady sejmiku województwa.

Jako powody likwidacji bibliotek osiedlowych przy ul. Ujejskiego i Bohaterów Kragujewca 11 podawane są: brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i spadek czytelnictwa.

Uchwała z takim zapisem trafi pod obrady sejmiku województwa.

Mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić. Zorganizowali spotkanie, na które zaprosili radnych i media.



- Jeżeli jest spadek czytelnictwa, to robimy wszystko, żeby to czytelnictwo wzrastało, a nie likwidujemy filie - mówi Grażyna Szabelska, bydgoska radna. - W bibliotece na ul. Bohaterów Kragujewca rocznie jest 17 tysięcy wypożyczeń. Tutaj zapisanych jest około 600 czytelników, to głównie dzieci i młodzież - dodaje.



Stanisław Mrówka, przewodniczący Rady Osiedla Wyżyny, mówi, że mieszkańcy są zaskoczeni planami likwidacji filii.



- Widzimy, że budynek wygląda bardzo źle, ale to nie powinno być powodem likwidacji biblioteki - mówi Stanisław Mrówka.



- Jestem mamą trójki dzieci. Regularnie przychodzimy tutaj i wypożyczamy książki. Rodziców nie stać, by wciąż kupować nowe tytuły, więc jeżeli będą zamykać biblioteki, to dzieci z osiedla niestety - zamiast sięgnąć po książki - będą sięgać po smartfony - mówi mieszkanka Wyżyn.

Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.



O sprawę pytaliśmy Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałka województwa, w „Rozmowie Dnia”. Więcej tutaj.