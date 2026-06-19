Dwie osiedlowe biblioteki w Bydgoszczy mają zostać zlikwidowane. Czytelnicy są przeciw
Uchwała, na mocy której zamknięte mają zostać dwie filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, trafi w piątek (19 czerwca) pod obrady sejmiku województwa.
- Jako powody likwidacji bibliotek osiedlowych przy ul. Ujejskiego i Bohaterów Kragujewca 11 podawane są: brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i spadek czytelnictwa.
- Uchwała z takim zapisem trafi pod obrady sejmiku województwa.
- Mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić. Zorganizowali spotkanie, na które zaprosili radnych i media.
- Jeżeli jest spadek czytelnictwa, to robimy wszystko, żeby to czytelnictwo wzrastało, a nie likwidujemy filie - mówi Grażyna Szabelska, bydgoska radna. - W bibliotece na ul. Bohaterów Kragujewca rocznie jest 17 tysięcy wypożyczeń. Tutaj zapisanych jest około 600 czytelników, to głównie dzieci i młodzież - dodaje.
Stanisław Mrówka, przewodniczący Rady Osiedla Wyżyny, mówi, że mieszkańcy są zaskoczeni planami likwidacji filii.
- Widzimy, że budynek wygląda bardzo źle, ale to nie powinno być powodem likwidacji biblioteki - mówi Stanisław Mrówka.
- Jestem mamą trójki dzieci. Regularnie przychodzimy tutaj i wypożyczamy książki. Rodziców nie stać, by wciąż kupować nowe tytuły, więc jeżeli będą zamykać biblioteki, to dzieci z osiedla niestety - zamiast sięgnąć po książki - będą sięgać po smartfony - mówi mieszkanka Wyżyn.
O stanowisko w tej sprawie zapytaliśmy także władze miasta. Usłyszeliśmy, że biblioteki zaplanowane do likwidacji wskazano po konsultacji z dyrektorką WiMBP w Bydgoszczy.
- Wszyscy byśmy chcieli, żeby sieć filii bibliotecznych była na poziomie XXI-wieku, dostosowana do potrzeb wszystkich - mówi Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy.
Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.
O sprawę pytaliśmy Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałka województwa, w „Rozmowie Dnia”. Więcej tutaj.