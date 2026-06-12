Przyznano dziennikarskie stypendium im. Aleksandry Lewińskiej. Najlepsza praca z Małopolski

2026-06-12, 13:27 Maciej Wilkowski/KB

Finał konkursu o Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej/fot. nadesłane

Poznaliśmy zwycięzcę konkursu o Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej, zmarłej dwa lata temu wybitnej bydgoskiej dziennikarki. W piątek w bydgoskich Młynach Rothera nagroda główna została wręczona Aleksandrze Piątek.

Mówi pomysłodawca stypendium, przewodniczący kapituły prof. Roman Leppert z UKW w Bydgoszczy:





- Laureatką tegorocznego konkursu - stypendium została Aleksandra Piątek, mieszkająca w niewielkiej miejscowości Budzów na południu Polski, to jest w województwie małopolskim – mówił prof. Roman Leppert.



Dodał, że zwyciężczyni przygotowała pracę, która niemal jednogłośnie w ocenie jury została uznana za najlepszą.

- Praca zatytułowana jest „Mój ojciec Hanys” i traktuje o rodzicach laureatki, którzy pochodzą z dwóch różnych regionów Polski. Laureatka w swojej pracy pokazuje, co dzieje się wtedy, kiedy zderzają się dwie kultury. Kiedy dwie osoby pochodzące z różnych części kraju spotykają się, tworzą małżeństwo i próbują ułożyć sobie życie. Co się z nimi dzieje - mówił prof. Leppert.





Laureatka otrzyma stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych. Ogólnopolski konkurs „Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej" adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych pasjonujących się dziennikarstwem.

Prof. Roman Leppert był gościem piątkowej „Rozmowy Dnia". Można jej posłuchać: TUTAJ