Przyznano dziennikarskie stypendium im. Aleksandry Lewińskiej. Najlepsza praca z Małopolski

2026-06-12, 13:27  Maciej Wilkowski/KB
Finał konkursu o Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej/fot. nadesłane

Finał konkursu o Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej/fot. nadesłane

Poznaliśmy zwycięzcę konkursu o Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej, zmarłej dwa lata temu wybitnej bydgoskiej dziennikarki. W piątek w bydgoskich Młynach Rothera nagroda główna została wręczona Aleksandrze Piątek.

Mówi pomysłodawca stypendium, przewodniczący kapituły prof. Roman Leppert z UKW w Bydgoszczy:

- Laureatką tegorocznego konkursu - stypendium została Aleksandra Piątek, mieszkająca w niewielkiej miejscowości Budzów na południu Polski, to jest w województwie małopolskim – mówił prof. Roman Leppert.

Dodał, że zwyciężczyni przygotowała pracę, która niemal jednogłośnie w ocenie jury została uznana za najlepszą.
- Praca zatytułowana jest „Mój ojciec Hanys” i traktuje o rodzicach laureatki, którzy pochodzą z dwóch różnych regionów Polski. Laureatka w swojej pracy pokazuje, co dzieje się wtedy, kiedy zderzają się dwie kultury. Kiedy dwie osoby pochodzące z różnych części kraju spotykają się, tworzą małżeństwo i próbują ułożyć sobie życie. Co się z nimi dzieje - mówił prof. Leppert.


  • Laureatka otrzyma stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych. Ogólnopolski konkurs „Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej" adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych pasjonujących się dziennikarstwem.
  • Prof. Roman Leppert był gościem piątkowej „Rozmowy Dnia". Można jej posłuchać: TUTAJ

Mówi prof. Roman Leppert

Bydgoszcz
Finał konkursu o Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej/fot. nadesłane Finał konkursu o Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej/fot. nadesłane Finał konkursu o Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej/fot. nadesłane

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