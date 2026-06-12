Przyznano dziennikarskie stypendium im. Aleksandry Lewińskiej. Najlepsza praca z Małopolski
Poznaliśmy zwycięzcę konkursu o Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej, zmarłej dwa lata temu wybitnej bydgoskiej dziennikarki. W piątek w bydgoskich Młynach Rothera nagroda główna została wręczona Aleksandrze Piątek.
Dodał, że zwyciężczyni przygotowała pracę, która niemal jednogłośnie w ocenie jury została uznana za najlepszą.
- Praca zatytułowana jest „Mój ojciec Hanys” i traktuje o rodzicach laureatki, którzy pochodzą z dwóch różnych regionów Polski. Laureatka w swojej pracy pokazuje, co dzieje się wtedy, kiedy zderzają się dwie kultury. Kiedy dwie osoby pochodzące z różnych części kraju spotykają się, tworzą małżeństwo i próbują ułożyć sobie życie. Co się z nimi dzieje - mówił prof. Leppert.
- Laureatka otrzyma stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych. Ogólnopolski konkurs „Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej" adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych pasjonujących się dziennikarstwem.
- Prof. Roman Leppert był gościem piątkowej „Rozmowy Dnia". Można jej posłuchać: TUTAJ