Paliła się bateria w aucie na autostradzie A1 w powiecie świeckim. Ciągle są utrudnienia dla kierowców [wideo]

2026-09-18, 21:17 BN

Fot. ilustracyjna

Zapaliła się bateria w samochodzie hybrydowym na autostradzie A1 w Rulewie (pow. świecki). Utrudnienia dla kierowców jeszcze się nie zakończyły.

Strażacy przekazali, że nie ma poszkodowanych. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Do zdarzenia doszło na remontowanym odcinku drogi szybkiego ruchu.



Obecnie nie ma już blokady w kierunku Gdańska. W kierunku Łodzi autostrada ciągle jest zamknięta - zjazd na węźle Warlubie na drogę krajową nr 91.

