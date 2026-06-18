Koniec dwóch filii biblioteki publicznej w Bydgoszczy? Zbigniew Ostrowski: Powinny być finansowane przez miasta [Rozmowa Dnia]

2026-06-18, 09:01 Adriana Andrzejewska-Kuras/BN

Wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski/fot. Tomasz Bielicki

Czy filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 i Ujejskiego zostaną zlikwidowane? Uchwała z takim zamiarem ma trafić pod obrady sejmiku województwa w najbliższy piątek. Jakie są powody planów likwidacji? M.in. o to pytaliśmy wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego.

- Ta uchwała to jest niemalże końcowy etap rozmów, które prowadzimy z Bydgoszczą i Toruniem, na temat prowadzenia filii miejskich - powiedział Zbigniew Ostrowski w „Rozmowie Dnia”.



Jak przyznał gość na antenie Polskiego Radia PiK, sprawa dotycząca tych dwóch filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy ma swój początek... w 1999 roku. - Wtedy to, na mocy ustawy o prowadzeniu bibliotek Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy i Toruniu podpisały z miastami porozumienia o prowadzeniu w ich imieniu filii bibliotecznych. Tamta konstrukcja, wynikająca z ustawy mówiła o tym, że my, realizując zadania miasta jako województwo będziemy oczekiwali od nich pełnej odpłatności za prowadzenie tych filii. Od początku była to trudna sprawa, miasta nigdy nie stanęły na wysokości zadania, aby pokrywać wszystkie koszty funkcjonowania własnych filii bibliotecznych - dodał wicemarszałek województwa.











Filie powinny być finansowane przez miasta - przyznał.