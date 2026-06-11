Osadzeni z Włocławka na drodze do lepszego życia. Dzięki tej pracy mogą wyjść na prostą

2026-06-11, 07:55  Radosław Jagieła/KB
Porozumienie podpisali płk Magdalena Zwierzchowska - dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku i Roman Gołębiewski - starosta włocławski/fot. Radosław Jagieła

Porozumienie podpisali płk Magdalena Zwierzchowska - dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku i Roman Gołębiewski - starosta włocławski/fot. Radosław Jagieła

Resocjalizacja to główny cel umowy podpisanej przez Powiat Włocławski z miejscowym Zakładem Karnym. Efekty będą widoczne między innymi na drogach.

- Propozycja wyszła od pani dyrektor. My będziemy przedstawiać odcinki dróg, na których pewne prace porządkowe, także utrzymaniowe, można wykonać. Osadzeni pod nadzorem Służby Więziennej te prace będą wykonywać - mówi starosta włocławski, Roman Gołębiewski.
- Osadzeni zaangażowani w takie działania społeczne kształtują swoją systematyczność, odpowiedzialność i kompetencje społeczne. Są to istotne elementy resocjalizacji, które pozwolą im zafunkcjonować po odbyciu kary - podkreśla kapitan Konrad Górski - rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku.

Dodaje, że w procesie resocjalizacji osadzonych ważny jest aspekt społeczny. - Ale także realne oszczędności dla budżetu powiatu włocławskiego. Pierwszych działań możemy się spodziewać na przełomie czerwca i lipca.

  • W tym roku włocławska Służba Więzienna - w zakresie resocjalizacji - podjęła też współpracę ze schroniskiem dla osób bezdomnych i schroniskiem dla zwierząt. Podpisano też umowy z lokalnymi firmami o zatrudnieniu skazanych.

Relacja Radosława Jagieły

Włocławek

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