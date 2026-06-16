Modernizacja armii, technologie przyszłości i współpraca z nauką. W Toruniu mówią o bezpieczeństwie

2026-06-16, 16:13 Mariusz Luda/BN

II Forum Bezpieczeństwa i Przemysłu Obronnego w Toruniu/fot. Mariusz Luda

Jak nowoczesne technologie – od bezzałogowych statków powietrznych po zaawansowane systemy dowodzenia – zmieniają oblicze współczesnego pola walki? O tym rozmawiają eksperci w ramach II Forum Bezpieczeństwa i Przemysłu Obronnego w Toruniu.

Jak mówi PR PiK organizator, ppłk rezerwy Jarosław Wiśnicki, prezes Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa Informacyjnego INFOSEC, wydarzenie obejmuje panele dyskusyjne m.in. o roli technologii dual-use, odporności społecznej, czy bezpieczeństwie kognitywnym. - Intencją wydarzenia jest połączenie świata wojskowego, świata nauki, przemysłu obronnego, jak również administracji. Istotą konferencji jest budowanie odporności społecznej - dodaje.



Na toruńskim forum liczą się trzy aspekty. - Po pierwsze informacja, która dociera do społeczeństwa, musi być jednolita, obiektywna i sprawdzona - mówi Jan Wiśniewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. - Po drugie musimy szkolić osoby, które są na poziomie samorządu, szkół, a trzeci aspekt to aspekt szkoleniowy - jak łatwo jest siać niezgodę, polaryzować społeczeństwo. Do tego wykorzystywane są różne kwestie emocjonalne, na przykład religijne - tłumaczy.



Wydarzenie potrwa dwa dni (16-17 czerwca).