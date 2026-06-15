Laury dla najlepszych włodarzy i gmin plus debata. Kongres Perły Samorządu 2026 [zdjęcia]

W Toruniu zainaugurowano jubileuszowy X Ogólnopolski Kongres Perły Samorządu 2026, odbywający się pod hasłem „Miasta w ruchu. Czas na nowy model wspólnoty!”/fot. Mariusz Luda

W poniedziałek wieczorem poznamy najlepszych włodarzy oraz wyróżniające się gminy w ramach XIV edycji rankingu Perły Samorządu. Jak powiedziała PR PiK Anna Beczek z „Dziennika Gazety Prawnej”, do tegorocznej edycji rankingu zgłosiło się ponad 300 samorządów.





- Bardzo zwracamy uwagę na program, na jakość, przede wszystkim merytoryczną - podkreśla Anna Beczek. - Pracujemy nad nim przez prawie 8 miesięcy. To już 10. edycja kongresu, a zaznaczę, 14. edycja rankingu „Perły Samorządu”. To przede wszystkim kongres, który jest bezpłatny. Chcemy być platformą do wymiany myśli, wartości merytorycznej, przestrzenią na rozmowy, także między samorządami oraz samorządem a biznesem. W tym roku postawiliśmy też duży nacisk na pracę warsztatową, zespołową. Organizujemy ją we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.



