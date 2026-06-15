Laury dla najlepszych włodarzy i gmin plus debata. Kongres Perły Samorządu 2026 [zdjęcia]

W poniedziałek wieczorem poznamy najlepszych włodarzy oraz wyróżniające się gminy w ramach XIV edycji rankingu Perły Samorządu. Jak powiedziała PR PiK Anna Beczek z „Dziennika Gazety Prawnej”, do tegorocznej edycji rankingu zgłosiło się ponad 300 samorządów.
- Bardzo zwracamy uwagę na program, na jakość, przede wszystkim merytoryczną - podkreśla Anna Beczek. - Pracujemy nad nim przez prawie 8 miesięcy. To już 10. edycja kongresu, a zaznaczę, 14. edycja rankingu „Perły Samorządu”. To przede wszystkim kongres, który jest bezpłatny. Chcemy być platformą do wymiany myśli, wartości merytorycznej, przestrzenią na rozmowy, także między samorządami oraz samorządem a biznesem. W tym roku postawiliśmy też duży nacisk na pracę warsztatową, zespołową. Organizujemy ją we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Oczywiście będziemy mówić o uniwersytecie jako części wspólnoty miejskiej - podkreśla prorektor ds. nauki UMK, prof. dr hab. Adam Kola. - Ale to, co nas interesuje i co dla całego samorządu jest ważne, to zmiana podejścia. Samorząd nie służy już wyłącznie do obsługi pewnej infrastruktury, ale do tworzenia wspólnoty odpornej na różnego rodzaju wyzwania i zagrożenia – czy klimatyczne, czy pandemiczne, czy być może także te dotyczące bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, a jak patrzymy na sytuację w Ukrainie, to także wojenne - mówił prof. Kola.
Więcej w relacji Mariusza Ludy.