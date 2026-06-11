O ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej mówili burmistrzowie w powiecie włocławskim

2026-06-11, 20:42 Radosław Jagieła/BN

Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Baruchowie/fot. Radosław Jagieła

Baruchowo w powiecie włocławskim było gospodarzem Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Samorządowcy dyskutowali między innymi o wyzwaniach związanych z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej.

- Jest potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale również z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi - uważa wójt gminy Baruchowo Joanna Gawłowska.



Natomiast wójt gminy Koneck Ryszard Borowski nie czuje wsparcia ze strony samorządu, jeśli chodzi o środki na budowę schronów. - Ich praktycznie nie ma wcale, a samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji - dodaje.



- Od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, planowanie w sekwencji pięcioletniej - komunikuje wicewojewoda Piotr Hemmerling. - Moim zdaniem spowoduje to, że inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe i przemyślane - dodaje.