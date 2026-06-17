To, z czego korzystamy na co dzień, po modyfikacjach sprawdza się w wojsku - i odwrotnie

2026-06-17, 12:00 Mariusz Luda/DW

II Forum Bezpieczeństwa i Przemysłu Obronnego w Toruniu/fot. Mariusz Luda

W Toruniu trwa II Forum Bezpieczeństwa i Przemysłu Obronnego. Uczestnicy poznają najnowsze technologii dual-use (takie, które mogą być używane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych), oglądają pokazy sztuk walki, są też dyskusje oraz pokazy technologiczne związane z modernizacją Sił Zbrojnych RP.

Eksperci rozmawiają m.in. o skutecznym, wspólnym wdrażaniu innowacji i nowoczesnych technologii oraz o pogłębianiu współpracy środowisk naukowych, wojskowych oraz przemysłowych w ramach budowy spójnej polityki bezpieczeństwa państwa.



- Dobrym przykładem na to, że konkretne narzędzia mogą być przydatne i w warunkach cywilnych, i w wojsku, jest nawigacja GPS - mówi dr hab. Piotr Masłowski, dyrektor Instytutu Fizyki UMK w Toruniu. - Wszyscy jej używamy, mamy odbiorniki w telefonach. Natomiast wykorzystywana jest też do kierowania pociskami czy dronami. Innym przykładem są zegary optyczne, które zbudowano po to, żeby bardzo dokładnie wyznaczać czas, ale stają się podstawą nowych systemów nawigacji, dających dużo większą precyzję i dokładność. Można nimi na przykład patrzeć na przepływające duże obiekty, na przykład łodzie podwodne, czyli we wczesnych systemach ostrzegania możemy ich używać. Zjawiska fotoniczne jednocześnie mogą być zastosowane na przykład do grawitometrów i do akcelerometrów, które pozwalają opracować nawigację bez sygnału z satelity - dodaje.





W środę (17 czerwca) na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK odbędą się dwa panele dyskusyjne oraz warsztaty z wykorzystania sztucznej inteligencji w generowaniu fałszywych treści i dezinformacji w mediach społecznościowych.

Zakończenie i podsumowanie II Forum Bezpieczeństwa i Przemysłu Obronnego o godz. 17.