Powstaje nowy instytut Polskiej Akademii Nauk w Toruniu. Jest decyzja ministerstwa

2026-06-11, 11:17  MK/PAP
Pracami Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej w Toruniu ma kierować prof. Bogusław Buszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / fot. Freepik, KPCNT

Pracami Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej w Toruniu ma kierować prof. Bogusław Buszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / fot. Freepik, KPCNT

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o utworzeniu Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej z siedzibą w Toruniu. Będzie to już siedemdziesiąta placówka badawcza w strukturach Polskiej Akademii Nauk. Formalne rozpoczęcie działalności nowej jednostki zaplanowano na tegoroczną jesień.

Zacieśnienie współpracy nauki z biznesem
Nowo powołana jednostka zostanie wydzielona z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego imienia Jana Czochralskiego. Stanowisko dyrektora obejmie profesor Bogusław Buszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Władze akademii podkreślają, że toruńska placówka będzie w sposób szczególny nastawiona na komercjalizację badań i bliską współpracę z rynkiem. Naukowcy skupią się między innymi na rozwoju nowoczesnych technik detekcji zanieczyszczeń środowiska, a także na chemii leków oraz żywności. Oznacza to zrównoważony podział obowiązków między klasyczne projekty naukowe a realne wdrożenia przemysłowe.

Gwarancja wieloletniego finansowania
W obliczu ogólnopolskiej dyskusji o niedostatecznych subwencjach dla instytucji badawczych, władze akademii uspokajają w kwestii zaplecza budżetowego nowej placówki. Toruński ośrodek samodzielnie zapewnił sobie niezależność finansową na co najmniej pięć kolejnych lat.

- Wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk nowa jednostka będzie wyróżniała się szczególną bliskością z podmiotami gospodarczymi. Oczywiście, zgodnie z ustawą o Polskiej Akademii Nauk, instytut w znaczącej części będzie się zajmował badaniami podstawowymi, ale część aktywności będzie też nakierowana na partnerów gospodarczych – wyjaśnia profesor Marek Konarzewski, prezes PAN.

Finansowanie opiera się na sprawnym pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, międzynarodowych grantach, współpracy z samorządem oraz na wieloletnich kontraktach biznesowych.

Wyjaśnienie sejmowych wątpliwości
Samo utworzenie instytutu wzbudziło w ostatnich tygodniach pytania wśród części parlamentarzystów. Posłowie opozycji obawiali się prawnego przejęcia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego przez struktury akademii.

Wiceminister nauki profesor Marek Gzik pod koniec maja stanowczo rozwiał te wątpliwości podczas obrad Sejmu. Zapewnił on, że regionalne centrum zachowa swoją pełną niezależność, a nowy międzynarodowy instytut będzie jedynie korzystał z jego zaawansowanej infrastruktury laboratoryjnej.

Warto dodać, że to kolejna duża inwestycja PAN w nowoczesne kierunki badawcze, po niedawnym uruchomieniu Międzynarodowego Instytutu Astrofizyki Cząstek.

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