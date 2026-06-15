2026-06-15, 20:28 Natasza Trzebuchowska/BN

Poznaliśmy mistrzów debaty w naszym regionie. Uczniowie z Włocławka najlepsi!/fot. Facebook/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Uczniowie z Włocławka debatują najlepiej w całym regionie! Wygrali Wielki Finał V edycji Kujawsko-Pomorskiej Ligi Debat. Projekt był realizowany od czerwca ubiegłego roku.

Oficjalnie zakończył się w poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Zmierzyły się reprezentacje Zespołu Szkół Ekonomicznych z Włocławka i bydgoskiego II LO.



- Pięknym elementem tych debat jest to, że zachowujemy kulturę wypowiedzi - usłyszała nasza reporterka od debatujących.



W finale regionalnej ligi debat były cztery mowy. - Pierwsza jest wprowadzająca, ma pokazać świat debaty, druga to typowo argumentacyjna, trzecia jest kontrą dla argumentów przeciwników, a czwarta to mowa podsumowująca - dowiedziała się Natasza Trzebuchowska.



To pierwsza w historii wygrana dla Włocławka. Łącznie w projekcie wzięły udział 34 szkoły z całego województwa.



