Poznaliśmy mistrzów debaty w naszym regionie. Uczniowie z Włocławka najlepsi!
Uczniowie z Włocławka debatują najlepiej w całym regionie! Wygrali Wielki Finał V edycji Kujawsko-Pomorskiej Ligi Debat. Projekt był realizowany od czerwca ubiegłego roku.
Oficjalnie zakończył się w poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Zmierzyły się reprezentacje Zespołu Szkół Ekonomicznych z Włocławka i bydgoskiego II LO.
- Pięknym elementem tych debat jest to, że zachowujemy kulturę wypowiedzi - usłyszała nasza reporterka od debatujących.
W finale regionalnej ligi debat były cztery mowy. - Pierwsza jest wprowadzająca, ma pokazać świat debaty, druga to typowo argumentacyjna, trzecia jest kontrą dla argumentów przeciwników, a czwarta to mowa podsumowująca - dowiedziała się Natasza Trzebuchowska.
To pierwsza w historii wygrana dla Włocławka. Łącznie w projekcie wzięły udział 34 szkoły z całego województwa.