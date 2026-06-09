O drogach mówili burmistrzowie w Tucholi. „Pewnie do końca świata będą wymagały napraw”

2026-06-09, 13:44 Marcin Doliński/BN

Odbył się konwent burmistrzów z regionu w Tucholi/fot. Marcin Doliński

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zdominował wtorkowe (9 czerwca) spotkanie burmistrzów w Tucholi. Odbył się tam konwent burmistrzów województwa kujawsko-pomorskiego.

Reporter PR PiK Marcin Doliński porozmawiał z kilkoma z nich. - Temat dróg przewija się na każdym naszym spotkaniu - powiedział burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. - Drogi pewnie do końca świata będą wymagały napraw - skwitował.



- Chcielibyśmy, żeby było więcej pieniędzy - przyznał burmistrz Nakła nad Notecią oraz przewodniczący konwentu burmistrzów województwa kujawsko-pomorskiego Sławomir Napierała. - Bowiem dzisiaj jest to praktycznie jedyne źródło dofinansowania dróg, które realizują samorządy, z dofinansowaniem na poziomie 50 proc. ze środków budżetu państwa - dodał.



Z kolei burmistrz miasta i gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski zauważył jedną dobrą zmianę. - Udało się wprowadzić, że każda gmina dostaje środki na jedną drogę - powiedział.