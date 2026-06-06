Pralka jak malowana. To ekologiczna akcja bydgoskich przedszkolaków

2026-06-06, 12:30 Bogumiła Wresiło/DW

Przygotowali i pomalowali pralkę z papieru, a w zamian otrzymali niezwykłe prezenty/Nadesłane

Przygotowali i pomalowali pralkę z papieru, a w zamian otrzymali niezwykłe prezenty. O ekologicznej akcji opowiadają przedszkolaki oraz dyrektorka bydgoskiego niepublicznego przedszkola ZaSiedmioGóroGród - Adrianna Klein-Kielnik.

Pomysł narodził się podczas porządków.



- Wchodzę do garażu, widzę karton i oczywiście już mam wizję, że to będzie kurnik, pralka, rakieta, domek... Zabieram karton do przedszkola, tutaj burza mózgów. No i decydujemy, że powstanie z tego pralka. A dlatego pralka, że akurat szykujemy się do obchodów święta osób z zespołem Downa, więc pięknie nam się to wpisało: robimy pralkę, dzieciaki robią skarpety i wszystko pierzemy, wieszamy pranie, integrujemy się - opisuje Adrianna Klein-Kielnik.



Na tym historia się nie skończyła. Model pralki w skali 1:1 zachwycił nawet... producenta pralek. Nauczycielka przesłała zdjęcie kartonowego urządzenia do jednej z firm AGD. Poprosiła, by przygotowany przez dzieci model mógł stanąć w jednym ze sklepów. Tak się stało. Na dodatek firma obdarowała przedszkole przydatnymi sprzętami.



- I jeszcze te kartony wielkie dostaliśmy! - cieszą się dzieci.



Więcej w relacji Bogumiły Wresiło - poniżej.