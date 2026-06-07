Zabawa i pomoc w jednym. Helenka wróci do zdrowia po rehabilitacji, ale potrzeba pieniędzy [zdjęcia]

2026-06-07, 13:30  Tatiana Adonis/DW
Festyn zorganizowano na polanie przy V Śluzie nad Kanałem Bydgoskim/Fot. Tatiana Adonis

Festyn zorganizowano na polanie przy V Śluzie nad Kanałem Bydgoskim/Fot. Tatiana Adonis

Na polanie przy V Śluzie nad Kanałem Bydgoskim odbył się Festyn Charytatywny „Gramy dla Heleny”.

Były m.in. występy i muzyka na żywo, grochówka, domowe wypieki, animacje dla dzieci i zabytkowe pojazdy. Kupując przekąskę, siłując się na rękę lub robiąc sobie zdjęcie na motocyklu, można było wesprzeć rehabilitację 13-letniej Helenki z Solca Kujawskiego. Dziewczynka po wygranej walce z białaczką stara się wrócić do pełnej sprawności.

- Ostra białaczka limfoblastyczna pozostawiła ślady, swoje zrobiło leczenie: podawanie chemii i sterydów. Helenka zmaga się z jałową martwicą głowy kości udowej. Zbieramy na rehabilitację - mówi mama dziewczynki, pani Angela.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.


Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
festyn, pomoc
Festyn zorganizowano na polanie przy V Śluzie nad Kanałem Bydgoskim/Fot. Tatiana Adonis Festyn zorganizowano na polanie przy V Śluzie nad Kanałem Bydgoskim/Fot. Tatiana Adonis

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