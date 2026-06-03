Kabiny ciszy w szkołach. Do czego służą i jak korzystają z nich uczniowie?

2026-06-03, 17:45 Bartosz Nawrocki / TB

Tak prezentują się kabiny ciszy w Szkole Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy. / Fot. Bartosz Nawrocki

W Szkole Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy jest już 12 takich dźwiękoszczelnych budek. - Powinny być w każdej placówce - uważa dyrektorka Aleksandra Chrześcian-Majcher.

- Na przerwach żadna kabina nie jest wolna. Dzięki takim miejscom uczeń może się wyciszyć i np. odrobić lekcje - mówi dyrekcja. - Dla osób z zespołem Aspergera lub z autyzmem, kabina jest wyłącznikiem w momentach kryzysowych. Mogą się odizolować od hałasu.



Uczniowie szkoły Piotr Białek i Aleksander Kasprzyk często korzystają z kabin ciszy.



- Można spokojnie pogadać sobie z kolegami i koleżankami. Warunki sprzyjają nauce - opowiadają. - W środku można sobie ustawić cztery poziomy oświetlenie oraz wentylację. Są też porty, dzięki którym można podładować telefon lub podłączyć laptopa.