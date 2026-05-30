Szkoła w Wałdowie Szlacheckim uczciła imię legendarnego naczelnika Szarych Szeregów

2026-05-30, 11:00 Marcin Doliński/MG

Dzień patrona w szkole w Wałdowie Szlacheckim/fot. Marcin Doliński

Były kwiaty, podziękowania i chwile wzruszenia - mała szkoła podstawowa w Wałdowie Szlacheckim koło Grudziądza świętowała dzień swojego patrona. 25 lat temu nadano jej imię Stanisława Broniewskiego „Orszy” – legendarnego naczelnika Szarych Szeregów.

- Wysiłki kierujemy na to, żeby popularyzować tę postać. To był przyjaciel młodzieży – człowiek, który był prawdziwym patriotą i rycerzem na swoje czasy – mówi Dorota Pawlikowska-Grala, dyrektor szkoły podstawowej w Wałdowie Szlacheckim. - Był naczelnikiem Szarych Szeregów w czasie II wojny światowej, człowiekiem, który dowodził też Akcją pod Arsenałem, odbiciem Rudego. Jesteśmy niezwykle dumni i cenimy sobie to, że rodzina patrona już od wielu lat utrzymuje z nami kontakt. Możemy też śmiało powiedzieć o przyjaźni z rodziną.



Wydarzenie zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małym Rudniku, w sobotę (30 maja) z kolei z okazji święta szkoły odbędzie się piknik rodzinny na boisku.