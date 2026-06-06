„To brud zdobyty w chwale!”. Miłośnicy ekstremalnych wrażeń walczą w Terenowej Masakrze [zdjęcia]

2026-06-06, 18:30  Tatiana Adonis/DW
Dziś na starcie Terenowej Masakry stanęli zawodnicy, którzy pokonywali dystans 10, 7 i 5 km/ Fot. Tatiana Adonis

Dziś na starcie Terenowej Masakry stanęli zawodnicy, którzy pokonywali dystans 10, 7 i 5 km/ Fot. Tatiana Adonis

Terenowa Masakra to bieg z wieloma przeszkodami w trudnym terenie. Na uczestników dwudniowych zawodów czeka tor wymagający wytrzymałości, siły, sprytu i współpracy.

- Jest ciężko od pierwszej przeszkody. Na początku dali chyba taką, by przesiać uczestników - mówił jeden z biegaczy.

- Jest wysoka ta ściana! Nie wiem, co będzie dalej.

- Ja też nie wiem. Gorąco jest, ale jakoś to będzie, nie? - mówili kolejni uczestnicy.

- Wrażenie jak zawsze fantastyczne: błoto, ścianki i drabinka, więc na pewno nie ma nudy.

- To brud zdobyty w chwale. Ja wszystkie mokre, śmierdzące przeszkody bardzo lubię, ale boję się tych klaustrofobicznych, rura mnie dojechała - relacjonowała kolejna osoba.

W sobotę (6 czerwca) na starcie Terenowej Masakry stanęli zawodnicy, którzy pokonywali dystans 10, 7 i 5 km. 7 czerwca do pokonania będą krótsze trasy - o długości 3 i 5 km. Organizatorzy przygotowali także zawody dla dzieci.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Dziś na starcie Terenowej Masakry stanęli zawodnicy, którzy pokonywali dystans 10, 7 i 5 km/ Fot. Tatiana Adonis Dziś na starcie Terenowej Masakry stanęli zawodnicy, którzy pokonywali dystans 10, 7 i 5 km/ Fot. Tatiana Adonis Dziś na starcie Terenowej Masakry stanęli zawodnicy, którzy pokonywali dystans 10, 7 i 5 km/ Fot. Tatiana Adonis Dziś na starcie Terenowej Masakry stanęli zawodnicy, którzy pokonywali dystans 10, 7 i 5 km/ Fot. Tatiana Adonis Dziś na starcie Terenowej Masakry stanęli zawodnicy, którzy pokonywali dystans 10, 7 i 5 km/ Fot. Tatiana Adonis

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