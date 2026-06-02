Samochód potrącił 15-letniego rowerzystę w centrum Bydgoszczy
Chłopiec jechał ścieżką rowerową wzdłuż ul. Chodkiewicza. Kierująca autem nie ustąpiła mu pierwszeństwa.
- 46-latka kierująca Skodą nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu chłopcu prawidłowo jadącemu po ścieżce rowerowej. Kobieta była trzeźwa - mówi Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów.
Dziecko trafiło do szpitala na badania. Jego życiu nic nie zagraża. Policjanci będą ustalać szczegóły dotyczące okoliczności tego zdarzenia.