Samochód potrącił 15-letniego rowerzystę w centrum Bydgoszczy

2026-06-02, 18:53  Bartosz Nawrocki/DW
15-latek jadący po ścieżce rowerowej został potrącony w Bydgoszczy

15-latek jadący po ścieżce rowerowej został potrącony w Bydgoszczy

Chłopiec jechał ścieżką rowerową wzdłuż ul. Chodkiewicza. Kierująca autem nie ustąpiła mu pierwszeństwa.

- 46-latka kierująca Skodą nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu chłopcu prawidłowo jadącemu po ścieżce rowerowej. Kobieta była trzeźwa - mówi Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów.

Dziecko trafiło do szpitala na badania. Jego życiu nic nie zagraża. Policjanci będą ustalać szczegóły dotyczące okoliczności tego zdarzenia.

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