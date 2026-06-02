Oszustwo na wnuczka, pościg i atak gazem łzawiącym na policjanta. Taka akcja koło Mogilna [zdjęcia]

Oszustwo „na wnuczka", pościg i atak gazem łzawiącym na policjanta. Taka akcja koło Mogilna/fot. KPP Mogilno

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie nadzoruje postępowanie w sprawie czynnej napaści na funkcjonariusza policji, poprzedzonej pościgiem za dwoma mężczyznami, którzy dopuścili się oszustwa metodą „na policjanta”. Najważniejsza wiadomość jest taka, że pieniądze - 50 tys. zł. - udało się odzyskać.

Oszukali seniorkę w Inowrocławiu

W toku zebranego materiału dowodowego ustalono, że 27 maja w Inowrocławiu, dwaj mężczyźni dopuścili się oszustwa metodą „na policjanta”, wyłudzając od pokrzywdzonej 50 tys. zł. Następnie z pozyskanym łupem odjechali mercedesem w kierunku Mogilna.

I prawie uszłoby im to oszustwo na sucho, gdyby nie zawodowa czujność funkcjonariuszy z KPP Mogilno, którzy w trakcie rutynowego patrolu zwrócili uwagę na samochód poruszający się bez włączonych świateł. Jak się później okazało jechali w nim ci dwaj oszuści.



Gazem łzawiącym w policjanta

Początkowo kierujący zatrzymał się do rutynowej kontroli, po czym gwałtownie ruszył. Rozpoczął się pościg. Kierujący w końcu stracił panowanie nad pojazdem i się zatrzymał. Wtedy pasażerowie wysiedli i zaczęli uciekać. Policja wzywała ich do zatrzymania się, padło hasło o użyciu środków przymusu. Jeden z uciekających pasażerów zdecydował, że odda się w ręce policji. Kierowca też się zatrzymał, ale tylko po to, by zaatakować policjanta gazem łzawiącym i znowu odjechać.



Przeprowadzone czynności wykazały, że mężczyźni poruszali się pojazdem wyposażonym w tablice rejestracyjnie przypisane zupełnie do innego samochodu. Ponadto, w środku znaleziono narkotyki.



Dwa miesiące za kratami

Prokurator przedstawił zatrzymanemu Maksymilianowi M. zarzut popełnienia przestępstwa, za które grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wystąpił również do Sądu Rejonowego w Mogilnie z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd postanowił zastosować 2-miesięczną izolację Maksymiliana M.



Aktualnie trwają czynności zmierzające do zatrzymania drugiego mężczyzny – kierowcy pojazdu.



Sprawa ma charakter rozwojowy.