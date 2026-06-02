Kompletnie pijany jechał dostawczakiem po autostradzie A1. Policję wezwał inny kierowca

2026-06-02, 22:10  DW
28-letni kierowca miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu/fot. ilustracyjna, Darek Delamnowicz/PAP

28-letni kierowca miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu/fot. ilustracyjna, Darek Delamnowicz/PAP

28-letni kierowca samochodu dostawczego miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie!

Ktoś zadzwonił na policję w Aleksandrowie Kujawskim i zgłosił, że autostradą A1 w stronę Łodzi jedzie kierowca, który zachowuje się tak, jakby był pijany.

Funkcjonariusze szybko zatrzymali pirata drogowego. Od razu wyczuli od niego zapach alkoholu.

- Badanie alkomatem wykazało u 28-latka ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Został natychmiast zatrzymany i osadzony w areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów - informują policjanci z Aleksandrowa.

Aleksandrów Kujawski

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