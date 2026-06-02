Jest wyrok dla nożownika z Tucholi. Wszystko nagrały kamery monitoringu

Zapadł wyrok w sprawie Alana B.

Zapadł wyrok w sprawie Alana B. Sąd nie miał wątpliwości, że to on ugodził 31-latka, choć to pokrzywdzony zaczął zdarzenie. Ugodzony w udo i brzuch mężczyzna trafił do szpitala. Przeżył, ale odniósł poważne obrażenia.

Do zdarzenia doszło w lipcu 2025 roku w Tucholi.



37-latek zasiadał na ławie oskarżonych pod zarzutem usiłowania zabójstwa, ale według sędziego Andrzeja Bauzy, który uzasadniał wyrok: brak jest dowodów wskazujących na to, że oskarżony chciał pozbawić życia pokrzywdzonego.



Według sędziego po zatargu, do którego między nieznajomymi mężczyznami doszło w barze, obie strony konfliktu chciały skończyć to, co zaczęły.





- Oskarżony wraca do domu, przebiera się, bierze do ręki nóż i wraca w okolice tego baru - opisywał sytuację sędzia Andrzej Bauza. - Na monitoringu widać ewidentnie, że pozostali szukali oskarżonego. Sąd doszedł do przekonania, że obie strony postanowiły zakończyć to, co zaczęło się w barze - dodał.



Według sądu nie ma wątpliwości, że oskarżony ugodził nożem Szymona B., ale to pokrzywdzony zaczął zdarzenie.



- On zaczyna popychać, kopać i uderzać. Natomiast oskarżony reaguje: nożem trzymanym w ręku zadaje mu ciosy i to w miejsce, które zagraża życiu - opisywał sędzia.



Ostatecznie Alan B. został uznany winnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i skazany na trzy lata więzienia. Wyrok wydany w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy nie jest prawomocny.

