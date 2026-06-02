Jest wyrok dla nożownika z Tucholi. Wszystko nagrały kamery monitoringu

2026-06-02, 17:20  Tatiana Adonis/DW
Zapadł wyrok w sprawie Alana B./ Fot. Tatiana Adonis

Zapadł wyrok w sprawie Alana B./ Fot. Tatiana Adonis

Zapadł wyrok w sprawie Alana B. Sąd nie miał wątpliwości, że to on ugodził 31-latka, choć to pokrzywdzony zaczął zdarzenie. Ugodzony w udo i brzuch mężczyzna trafił do szpitala. Przeżył, ale odniósł poważne obrażenia.

Do zdarzenia doszło w lipcu 2025 roku w Tucholi.

37-latek zasiadał na ławie oskarżonych pod zarzutem usiłowania zabójstwa, ale według sędziego Andrzeja Bauzy, który uzasadniał wyrok: brak jest dowodów wskazujących na to, że oskarżony chciał pozbawić życia pokrzywdzonego.

Według sędziego po zatargu, do którego między nieznajomymi mężczyznami doszło w barze, obie strony konfliktu chciały skończyć to, co zaczęły.

- Oskarżony wraca do domu, przebiera się, bierze do ręki nóż i wraca w okolice tego baru - opisywał sytuację sędzia Andrzej Bauza. - Na monitoringu widać ewidentnie, że pozostali szukali oskarżonego. Sąd doszedł do przekonania, że obie strony postanowiły zakończyć to, co zaczęło się w barze - dodał.

Według sądu nie ma wątpliwości, że oskarżony ugodził nożem Szymona B., ale to pokrzywdzony zaczął zdarzenie.

- On zaczyna popychać, kopać i uderzać. Natomiast oskarżony reaguje: nożem trzymanym w ręku zadaje mu ciosy i to w miejsce, które zagraża życiu - opisywał sędzia.

Ostatecznie Alan B. został uznany winnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i skazany na trzy lata więzienia. Wyrok wydany w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy nie jest prawomocny.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na drodze krajowej nr 15

Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na drodze krajowej nr 15

2026-06-02, 16:39
Oszustwo na wnuczka, pościg i atak gazem łzawiącym na policjanta. Taka akcja koło Mogilna [zdjęcia]

Oszustwo na wnuczka, pościg i atak gazem łzawiącym na policjanta. Taka akcja koło Mogilna [zdjęcia]

2026-06-02, 16:10
Wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Zderzył się motocykl i osobówka

Wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Zderzył się motocykl i osobówka

2026-06-02, 15:44
Miliardy z SAFE trafią do regionu. W Kujawsko-Pomorskiem realizowanych będzie 15 umów

Miliardy z SAFE trafią do regionu. W Kujawsko-Pomorskiem realizowanych będzie 15 umów

2026-06-02, 15:21
Na tym oddziale nigdy nie jest pełno. Włocławska lecznica zmniejsza liczbę łóżek dla najmłodszych

Na tym oddziale nigdy nie jest pełno. Włocławska lecznica zmniejsza liczbę łóżek dla najmłodszych

2026-06-02, 14:20
Niebezpieczna substancja na Politechnice Bydgoskiej. Jest komunikat uczelni [zdjęciaAKTUALIZACJA]

Niebezpieczna substancja na Politechnice Bydgoskiej. Jest komunikat uczelni [zdjęcia/AKTUALIZACJA]

2026-06-02, 12:01
Ucieczka, pościg i Pakistańczyk w bagażniku. Nielegalni imigranci w rękach bydgoskiej policji [zdjęcia]

Ucieczka, pościg i Pakistańczyk w bagażniku. Nielegalni imigranci w rękach bydgoskiej policji [zdjęcia]

2026-06-02, 10:50
Prokuratura umorzyła śledztwo ws. dwóch strażaków z regionu podejrzanych o gwałt na Podlasiu

Prokuratura umorzyła śledztwo ws. dwóch strażaków z regionu podejrzanych o gwałt na Podlasiu

2026-06-02, 10:41
O włos od tragedii w Obrowie. Policja szuka kobiety, która odskoczyła przed szarżującym audi

O włos od tragedii w Obrowie. Policja szuka kobiety, która odskoczyła przed szarżującym audi

2026-06-02, 10:18

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę