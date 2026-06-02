Po imprezie w Łochowie ktoś pobił sołtysa, radnego gminy i prezesa koła gospodyń wiejskich
Bydgoscy policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o atak na mieszkańców gminy Białe Błota, w tym sołtysa Łochowic i radnego gminy Białe Błota.
Sprawę w mediach społecznościowych nagłośniło Koło Gospodyń Wiejskich w Łochowie.
- Nie ma naszej zgody na agresję - mówią jego członkowie.
Do zdarzenia doszło podczas festynu Szparagowe Smaki Łochowa.
- Impreza, która miała być świętem lokalnej tradycji, miejscem integracji rodzin oraz przestrzenią do wspólnej radości, została brutalnie zakłócona przez bezmyślny akt chuligaństwa - napisali w mediach społecznościowych członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Łochowie.
Jego prezes Sebastian Tomicki był wśród trzech pobitych mężczyzn.
- Przyczyną ataku mogło być tylko to, że poprosiliśmy o wygaszenie ogniska, bo już kończyliśmy imprezę, była godzina 23. I nagle dostaliśmy łomot - mówi Sebastian Tomicki.
Wezwano karetki, dwóch mężczyzn trafiło do szpitala. Do tego, jak informuje policja, jeden z zaatakowanych mężczyzn stracił telefon, dokumenty i pieniądze. Do sprawy zatrzymano dwie osoby. Według ustaleń bydgoskich funkcjonariuszy za rozbój odpowiada 18-latek, który już usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi. Druga z zatrzymanych osób ma status świadka w sprawie.