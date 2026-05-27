PKP ogłosiło przetarg na remont nieczynnego zabytkowego dworca w Ciechocinku

Historyczny kurs z Torunia do Ciechocinka/fot. Monika Kaczyńska/archiwum

Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na projekt i remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku, który od kilkunastu lat nie pełni swojej funkcji. Pod koniec 2025 r., po 14 latach przerwy, wznowiono kursowanie pociągów do tego kurortu.

Jak poinformowała we wtorek spółka PKP, wykonawcy mogą składać swoje oferty do 22 czerwca.



Z zachowanie historycznych walorów

Ciechociński dworzec pochodzący z początku XIX w. figuruje w rejestrze zabytków. Budynek zostanie gruntownie wyremontowany i zachowaniem walorów historycznych i przystosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. W budynku znajdzie się poczekalnia dla podróżnych z systemem informacji pasażerskiej, a w pobliżu urządzone zostaną toalety dostosowane do osób o ograniczonej mobilności i wyposażone w przewijaki dla niemowląt.



Duża część obiektu jest obecnie zajmowana przez trzech najemców, którzy zadeklarowali współpracę w trakcie i po wykonaniu remontu. Znajdą się tam galeria z przedmiotami retro, restauracja i biuro turystyczne.



W ramach remontu zaplanowano m.in. wymianę dachu, okien i drzwi, a także aranżację holu, wymianę wszystkich instalacji i zainstalowanie monitoringu. Zagospodarowana zostanie przestrzeń dookoła budynku. Planowane jest postawienie ławek i uporządkowanie zieleni.



32 miliony zł na obsługę połączeń

14 grudnia 2025 r., po 14 latach przerwy, wznowione zostało kursowanie pociągów osobowych do Ciechocinka, a uzdrowisko zyskało regularne połączenia z Aleksandrowem Kujawskim i Toruniem. Było to możliwe dzięki wyremontowaniu 7-kilometorwej linii Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. Inwestycja kosztowała 37,8 mln zł i została sfinansowana ze środków Polskich Linii Kolejowych. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zobowiązał się do przeznaczenia w ciągu pięciu lat 32 mln zł na obsługę połączeń.



