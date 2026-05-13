Wodociągowe inwestycje w Ciechocinku warte ponad 6 milionów złotych. W miasto wyjedzie specjalistyczny pojazd

2026-05-13, 20:50 Jarosław Jagieła/DW

Zakończył się remont głównej przepompowni w Ciechocinku/Fot. Radosław Jagieła

Zakończył się remont głównej przepompowni w Ciechocinku. Dzięki temu ma być mniej awarii.

Wyremontowana przepompownia ma być ratunkiem na ciechocińskie kłopoty.



- Bardzo często natrafialiśmy na takie problemy jak niedrożność sieci kanalizacyjnej, a w czasie opadów - brak możliwości przyjęcia większej wody, przez co obiekty w sąsiedztwie tego kolektora były zalewane. Postanowiliśmy to rozwiązać - mówi Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.



Do służb komunalnych trafił też specjalistyczny pojazd WUKO (przystosowany do wodnego udrażniania kanalizacji i odpływów). Samochód ułatwi czyszczenie kanalizacji również w trudno dostępnych miejscach.



- Brakowało go przez wiele lat. Spółka musiała wynajmować taki pojazd, co wiązało się z kosztami, które ponosili mieszkańcy. Teraz tego unikniemy. Mamy do dyspozycji swoje auto, możemy szybko i sprawnie reagować na wszelkiego rodzaju zatory i awarie - mówi Waldemar Kuta, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku.



Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 6 milionów złotych, 95 proc. to dofinansowanie z Polskiego Ładu.



Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.