Wodociągowe inwestycje w Ciechocinku warte ponad 6 milionów złotych. W miasto wyjedzie specjalistyczny pojazd

2026-05-13, 20:50  Jarosław Jagieła/DW
Zakończył się remont głównej przepompowni w Ciechocinku/Fot. Radosław Jagieła

Zakończył się remont głównej przepompowni w Ciechocinku/Fot. Radosław Jagieła

Zakończył się remont głównej przepompowni w Ciechocinku. Dzięki temu ma być mniej awarii.

Wyremontowana przepompownia ma być ratunkiem na ciechocińskie kłopoty.

- Bardzo często natrafialiśmy na takie problemy jak niedrożność sieci kanalizacyjnej, a w czasie opadów - brak możliwości przyjęcia większej wody, przez co obiekty w sąsiedztwie tego kolektora były zalewane. Postanowiliśmy to rozwiązać - mówi Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.

Do służb komunalnych trafił też specjalistyczny pojazd WUKO (przystosowany do wodnego udrażniania kanalizacji i odpływów). Samochód ułatwi czyszczenie kanalizacji również w trudno dostępnych miejscach.

- Brakowało go przez wiele lat. Spółka musiała wynajmować taki pojazd, co wiązało się z kosztami, które ponosili mieszkańcy. Teraz tego unikniemy. Mamy do dyspozycji swoje auto, możemy szybko i sprawnie reagować na wszelkiego rodzaju zatory i awarie - mówi Waldemar Kuta, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku.

Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 6 milionów złotych, 95 proc. to dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.

Relacja Radosława Jagieły

Zakończył się remont głównej przepompowni w Ciechocinku/Fot. Radosław Jagieła

Region

Pracodawcy prezentowali się na Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami w Bydgoszczy [zdjęcia]

Pracodawcy prezentowali się na Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-05-13, 19:55
Byliśmy w Tin Store - Muzeum Jeńców Wojennych Szubin jeszcze przed otwarciem [zdjęcia]

Byliśmy w „Tin Store - Muzeum Jeńców Wojennych Szubin” jeszcze przed otwarciem [zdjęcia]

2026-05-13, 18:56
Zuchwała kradzież w Bydgoszczy. Z salonu odjechało luksusowe auto

Zuchwała kradzież w Bydgoszczy. Z salonu odjechało luksusowe auto

2026-05-13, 18:02
Diagnoza spektrum autyzmu u dorosłej osoby może przynieść ulgę [Temat Tygodnia]

Diagnoza spektrum autyzmu u dorosłej osoby może przynieść ulgę [Temat Tygodnia]

2026-05-13, 17:45
Toruń zamieni się na kilka dni w siedzibę greckich bogów. Juwenalia to tam... Piernikalia

Toruń zamieni się na kilka dni w siedzibę greckich bogów. Juwenalia to tam... Piernikalia

2026-05-13, 16:00
Znieważył policjantów i naruszył ich nietykalność. 49-latek ma na koncie także inne przestępstwa

Znieważył policjantów i naruszył ich nietykalność. 49-latek ma na koncie także inne przestępstwa

2026-05-13, 15:54
Wyłudzali państwowe pieniądze na żłobki. Wśród zatrzymanych Bydgoszczanie

Wyłudzali państwowe pieniądze na żłobki. Wśród zatrzymanych Bydgoszczanie

2026-05-13, 15:02
Piotr Całbecki przystał na prośbę regionalnych uczelni. Wyśle pismo do Komisji Europejskiej

Piotr Całbecki przystał na prośbę regionalnych uczelni. Wyśle pismo do Komisji Europejskiej

2026-05-13, 14:00
Bydgoszcz w krajowej czołówce. Miasto z najlepszą kondycją finansową wśród miast na prawach powiatu

Bydgoszcz w krajowej czołówce. Miasto z najlepszą kondycją finansową wśród miast na prawach powiatu

2026-05-13, 13:29

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę