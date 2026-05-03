Sonia Bohosiewicz odsłoniła swoją gwiazdę w Ciechocinku. Ten film wiąże ją z regionem [wideo, zdjęcia]

2026-05-03, 17:30  Radosław Jagieła/KB
Sonia Bohosiewicz odsłoniła swoją gwiazdę w Ciechocinku/fot. Radosław Jagieła

Popularna aktorka grała jedną z głównych ról w filmie „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy", który miał swoją premierę w 2016 roku. Zdjęcia były kręcone w Kujawsko-Pomorskiem m.in. właśnie w słynnym uzdrowisku.

- Ciechocinek zawsze jest dla mnie jakiś taki trochę sentymentalny - mówiła Sonia Bohosiewicz w rozmowie z reporterem PR PiK Radosławem Jagiełą. - Zresztą ma coś w sobie takiego sentymentalnego. Przepełnia mnie ogromna radość, ogromna wdzięczność i duma, bo to jest naprawdę cudowne wyróżnienie - mieć swoją gwiazdę...

- Jesteśmy wielbicielami filmu, który tutaj został nakręcony, i od dwóch miesięcy jesteśmy mieszkańcami Ciechocinka. Przeprowadziliśmy się z Torunia do Ciechocinka, także mega początek naszej historii, przygody w Ciechocinku...
- Jesteśmy w super miejscu, i to po raz pierwszy. Bardzo się cieszymy – i jeszcze spotkanie z tak miłą artystką...
- Właśnie z panią Sonią sobie zrobiliśmy selfie. Bardzo lubimy, oglądamy jej filmy, więc jesteśmy przeszczęśliwi...

Dłuższa relacja naszego reportera z tego spotkania poniżej:

Relacja Radosława Jagieły

