Nie żyje prof. Szymon Kubiak, wybitny lekarz, Honorowy Obywatel Ciechocinka

2026-05-26, 15:26  DW
Fot. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku/Facebook

Prof. Szymon Kubiak był cenionym laryngologiem, specjalistą w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz osobą zasłużoną dla Ciechocinka i polskiego lecznictwa uzdrowiskowego.

- Profesor przez lata z oddaniem służył pacjentom, nauce i Ciechocinkowi, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i autorytetem. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiej klasy, życzliwości i zawodowej pasji - napiął na Facebooku burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.

  • Msza żałobna zostanie odprawiona w piątek o godz. 13 w ciechocińskiej Kolegiacie.
  • Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Ciechocinku.

