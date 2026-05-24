Tutaj nie wolno! Wojsko ostrzega przed wstępem na teren poligonu w Toruniu

Do pożaru na toruńskim poligonie doszło w piątek (22.05.). / Fot. KM PSP Toruń

Po ostatnim pożarze około 40 ha traw, do którego doszło na terenie poligonu wojskowego, Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu wystosowało specjalny komunikat.

- Obecnie panujące warunki pogodowe, jak wysoka temperatura i długotrwała susza, powodują bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Każde nieuprawnione wejście na teren Ośrodka Szkolenia Poligonowego stwarza realne ryzyko nie tylko dla osób postronnych, ale również dla żołnierzy prowadzących tam szkolenia i ćwiczenia - informuje kpt. Milena Kulińska z Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.



Ośrodek Szkolenia Poligonowego jest terenem wojskowym, na którym prowadzone są działania szkoleniowe, a w niektórych rejonach mogą nadal występować niebezpieczne pozostałości, w tym niewybuchy.



- Apelujemy o odpowiedzialność i rozwagę. Szczególnie niepokojące są przypadki nieuprawnionego przebywania na tym terenie osób nieletnich bez opieki dorosłych - ostrzega kpt. Milena Kulińska. - Ośrodek Szkolenia Poligonowego nie jest terenem rekreacyjnym ani miejscem do spacerów, jazdy rowerem czy poruszania się quadami poza drogami publicznymi. Zakaz wstępu obowiązuje bez wyjątków.