Chemikalia w jeziorze Gopło? Służby ćwiczyły w Połajewie [zdjęcia i wideo]

Chemikalia w jeziorze Gopło? Służby ćwiczyły w Połajewie/fot. KPP w Radziejowie

Policjanci i strażacy interweniowali po zgłoszeniu o dwóch mężczyznach, którzy mieli wylewać chemikalia do jeziora Gopło. Na miejscu zatrzymano podejrzanych, a strażacy rozpoczęli neutralizację substancji. Ale spokojnie, to tylko ćwiczenia służb w powiecie radziejowskim.

Do dyżurnego radziejowskiej policji wpłynęła informacja o dwóch mężczyznach, którzy z łódki mieli wylewać chemikalia do jeziora Gopło. Zgłaszający zauważył żółte zabarwienie wody i obawiał się skażenia środowiska.



Na miejsce skierowano policjantów, strażaków PSP w Radziejowie oraz druhów OSP z Bytonia, Orla i Piotrkowa Kujawskiego. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch podejrzanych, a strażacy przystąpili do neutralizacji substancji.



W działaniach uczestniczyły także policyjna grupa wodna i służby odpowiedzialne za ochronę środowiska. W sumie w szkoleniu brało udział 14 policjantów, 27 strażaków oraz 4 łodzie służbowe.



Celem ćwiczeń było sprawdzenie współpracy służb w sytuacjach kryzysowych.



