Pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Do akcji poderwano dwa samoloty gaśnicze i śmigłowiec [AKTUALIZACJA]

2026-05-22, 14:20 Michał Zaręba/DW

Pożar wybuchł 22 maja/ Fot. Błażej Antonowicz, KM PSP w Toruniu

Pożar w okolicach ul. Jana Drzymały wybuchł ok. godz. 12.20. Na pomoc ruszyło 20 zastępów z Torunia i okolic.

Strażacy z Torunia poinformowali, że do akcji ruszyły zastępy państwowej, wojskowej i ochotniczej straży pożarnej z regionu: JRG nr 1, JRG nr 2, JRG w Chełmży, OSP KSRG Gronowo, Osp Ksrg Dobrzejewice, Ochotnicza Straż Pożarna w Łążynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku, OSP KSRG Grębocin, WSP CSWRiA, OSP KSRG Szembekowo.





- Od początku wspierały nas dwa Dromadery oraz helikopter, które prowadziły zrzuty wody na płonący teren. Do działań były również zadysponowane dwie cysterny: z Bydgoszczy i Inowrocławia. Nie było zagrożenia ani dla mieszkańców, ani dla zabudowań - mówiła mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków



