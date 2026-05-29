Wakacyjne szkolenie w wojsku. Kpt. Bartłomiej Budnik: Zapłacimy za nie, ale to nie urlop. Trzeba dać coś od siebie [Rozmowa Dnia]

2026-05-29, 08:58 Agnieszka Marszał/BN

Kpt. Bartłomiej Budnik/fot. Izabela Langner

Można zdobyć nowe umiejętności, a przy okazji zarobić. Gdzie? W wojsku. 8 czerwca wystartuje kolejna edycja programu „Wakacje z wojskiem". Dobrowolne, bezpłatne szkolenie trwa 27 dni.

Turnusy organizowane będą w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski. Jak wygląda takie szkolenie? Kto może skorzystać i jak się zgłosić? W „Rozmowie Dnia" pytaliśmy kpt. Bartłomieja Budnika z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy.



- Te szkolenia są przeznaczone dla wszystkich chętnych - mówi kpt. Bartłomiej Budnik. - Wystarczy, że mamy skończone 18 lat, mamy zdolność do czynnej służby wojskowej, czyli jesteśmy zdolni fizycznie i psychicznie do pełnienia tej służby. Oczywiście potrzeba również dużo dobrych chęci. Górna granica wieku to teoretycznie 63 lata, ale ja bym jednak proponował, żeby młodzi ludzie i w sile wieku przeszkolili się w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, na przykład w ramach programu „Wakacje z wojskiem".



Za udział w szkoleniu każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie. Zatem, jak wygląda taki jeden dzień szkoleniowy? - Mówiąc „Wakacje z wojskiem" nie mamy na myśli urlopu, ponieważ tutaj będzie trzeba jednak coś od siebie dać - sygnalizuje gość „Rozmowy Dnia". - Wstać wcześnie rano, wziąć udział w porannym rozruchu, stanąć do porannego apelu i potem rozpocząć dzień szkoleniowy. Ochotnik poznaje najprostszą żołnierkę, uczy się zachowania w grupie, jak dać sobie radę w przygodnym terenie, podstaw survivalu, pierwszej pomocy. Nauczy się również strzelać, rzucać granatem, pozna tajniki topografii. Zobaczy, jak odnaleźć się w terenie, który jest mu kompletnie obcy - informuje kpt. Bartłomiej Budnik.



