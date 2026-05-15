Protestujący w „Solino” przedstawili warunki zakończenia strajku głodowego

2026-05-15, 17:07  Monika Siwak/BN
Przewodniczący „Solidarności” w „Solino” Jerzy Gawęda i jego zastępczyni Iwona Stachel-Góra/fot. Monika Siwak

Ze strony Orlenu i rządu muszą zapaść konkretne deklaracje o wejściu na nowe złoża i budowie nowej warzelni - przekazali w rozmowie z PR PiK przewodniczący „Solidarności” w „Solino” Jerzy Gawęda i jego zastępczyni Iwona Stachel-Góra. To warunki, które powinny zostać spełnione, by protestujący byli skłonni zakończyć strajk głodowy w Inowrocławskiej Kopalni Soli.

Związkowcy protestują rotacyjnie, po dwie osoby - informują szefowie zakładowej „Solidarności”. Jak przekazali, dotąd nie otrzymali zgody rządu na mediatora. Cieszą się, że rząd i Orlen zauważają strategiczną rolę kopalni w magazynowaniu paliw, czyli zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Jednocześnie ze zdumieniem przyjmują twierdzenia, że nie zostały podjęte decyzje ograniczające działalność „Solino”, bo zdaniem związkowców, brak nowego złoża, przy wyczerpywaniu eksploatowanych zasobów, ją ogranicza. Zakład nie przetwarza od kilku miesięcy soli spożywczej.

Protestujący chcą konkretnych deklaracji

W trwającym od dwóch miesięcy proteście głodowym wzięło udział już ponad 20 pracowników. Gdy ktoś trafia do szpitala, zastępuje go ktoś inny. Kiedy zaprzestaną głodówki? - Kiedy padną konkretne deklaracje - mówią przewodniczący Solidarności w Solino Jerzy Gawęda i jego zastępczyni Iwona Stachel-Góra. - Chodzi o wiążące postanowienia, że wejdziemy na nowe złoża i wybudowana zostanie nowa warzelnia. Deklaracja powinna mieć pokrycie rzeczywistości, by „Solino” i Orlen podjęły działania i zrealizowały konkretną inwestycję - dodają.

Związkowcy informują, że otrzymali wiadomość, iż Orlen rozważa realizację projektu budowy warzelni soli. Podkreślają jednak, że takie „rozważania” trwają od 30 lat.

Protest w IKS „Solino” trwa od dwóch miesięcy

Wojewoda Michał Sztybel apelował o zakończenie głodówki i proponował rozmowy podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawiciela ministerstwa aktywów. Jak przekazywał przedstawiciel rządu w regionie, spółka posiada plany inwestycyjne, o których będzie informować Orlen.


Wiceszef Rady Dialogu Roman Rogalski deklarował chęć podjęcia się mediowania.

W trakcie spotkania w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wojewoda zaznaczył, że Inowrocławskie Kopalnie Soli nie planują ograniczenia produkcji. Nie ma też planów ograniczenia działalności magazynów rezerw strategicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ani ograniczenia działalności samej spółki.

Relacja Moniki Siwak

