„Ja też potrafię”. W Inowrocławiu odbyła się XXII Mini Spartakiada z udziałem dzieci z niepełnosprawnościami

2026-05-20, 21:19  Marcin Glapiak/BN
XXII Mini Spartakiada z udziałem dzieci z niepełnosprawnościami w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

Uczestnicy XXII Mini Spartakiady z udziałem dzieci z niepełnosprawnościami mieli do pokonania różnego rodzaju przeszkody, a to wszystko przy głośnym dopingu rodziców i kolegów z klasy.

- To niezwykłe przedsięwzięcie, gdzie dzieci, pomimo swych niepełnosprawności, zmagają się z zadaniami sportowymi zaproponowanymi przez organizatorów - mówi Wioletta Wudniak, dyrektor przedszkola integracyjnego „Słoneczko”, które zorganizowało wydarzenie. - Pokazują, że też potrafią, to niezwykła chwila radości, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń - dodaje.

- Dzieciaki są zadowolone i zintegrowane - to na tym najbardziej nam zależy - deklaruje prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.

Relacja Marcina Glapiaka

