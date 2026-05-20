„Ja też potrafię”. W Inowrocławiu odbyła się XXII Mini Spartakiada z udziałem dzieci z niepełnosprawnościami
Uczestnicy XXII Mini Spartakiady z udziałem dzieci z niepełnosprawnościami mieli do pokonania różnego rodzaju przeszkody, a to wszystko przy głośnym dopingu rodziców i kolegów z klasy.
- To niezwykłe przedsięwzięcie, gdzie dzieci, pomimo swych niepełnosprawności, zmagają się z zadaniami sportowymi zaproponowanymi przez organizatorów - mówi Wioletta Wudniak, dyrektor przedszkola integracyjnego „Słoneczko”, które zorganizowało wydarzenie. - Pokazują, że też potrafią, to niezwykła chwila radości, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń - dodaje.
- Dzieciaki są zadowolone i zintegrowane - to na tym najbardziej nam zależy - deklaruje prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.