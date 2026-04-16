„Rząd musi się uwiarygodnić”. Czy mediacje pomogą zakończyć głodówkę w „Solino”? [Rozmowa Dnia]

2026-04-16, 09:00  Michał Słobodzian/DW
Michał Słobodzian (z prawej) rozmawiał z Jerzym Gawędą, przewodniczącym związku zawodowego NSZZ Solidarność przy IKS „Solino”/Fot. Krystian Makowski

O podjęcie mediacji i odpowiedź na postulaty głodujących związkowców apelują do rządu starostowie powiatów inowrocławskiego i mogileńskiego. We wspólnym stanowisku podkreślają, że sytuacja w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” wykracza poza problem jednego przedsiębiorstwa.

Grupa związkowców Solidarności z kopalni „Solino” prowadzi protest głodowy od 33 dni. Michał Słobodzian rozmawiał w Inowrocławiu z Jerzym Gawędą, przewodniczącym związku zawodowego NSZZ Solidarność przy IKS „Solino”.

Wskazano, że mediatorem miałby być Roman Rogalski, przedstawiciel pracodawców, wiceszef Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Czy mediacje będą skutkowały zakończeniem głodówki?

- To jest dobry ruch. W tym w tym kierunku to powinno iść. To władze państwa muszą się uwiarygodnić. Jeżeli zostanie powołany mediator, nakreślona mapa dalszego działania, która określi, w jaki sposób rozmowy będą przebiegały, jaki będzie ich cel i czy główne postulaty będą brane pod uwagę, wtedy my również będziemy podejmować racjonalne decyzje w stosunku do drugiej strony - mówił Jerzy Gawęda.

Strona rządowa mówi, że to niedopuszczalna presja, naruszenie zasad dialogu społecznego. Czy protest nie jest zbyt ostry?

- To niedopuszczalne, żeby państwo nie wywiązywało się ze swoich zobowiązań wobec obywatela i nie zabezpieczyło jego interesów - odpowiadał Jerzy Gawęda. - Mamy nie tylko prawo, ale obowiązek domagać się tego od rządzących - dodał.

Rozmowa Dnia z Jerzym Gawędą
Inne „Rozmowy Dnia” do posłuchania tutaj.

Rozmowa Dnia z Jerzym Gawędą

