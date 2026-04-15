Czy mediator pomoże rozwiązać problemy w kopalniach „Solino”? „Od tego trzeba było zacząć”

2026-04-15, 17:56  Marcin Glapiak/DW
Konferencja Związku NSZZ „Solidarność", działającego przy Inowrocławskich Kopalniach Solino/fot. Marcin Glapiak

Konferencja Związku NSZZ „Solidarność", działającego przy Inowrocławskich Kopalniach Solino/fot. Marcin Glapiak

Protestujący pracownicy Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” spotkali się ze starostami powiatów inowrocławskiego i mogileńskiego.

W czasie posiedzenia rozmawiano między innymi o obawach związanych z przyszłością zakładu oraz infrastruktury o znaczeniu strategicznym dla regionu i państwa. Pojawił się też pomysł powołania mediatora.

- Samorządy popierają stanowisko związku zawodowego i pracowników - mówi Jerzy Gawęda, przewodniczący związku zawodowego NSZZ Solidarność przy IKS „Solino” . - Zdają sobie sprawę z tego, że upadek tego kompleksu energetycznego doprowadziłby region do ruiny. Od tego należało od początku zacząć, żeby wprowadzić mediatora pomiędzy stronami. Czas analiz, bezowocnych debat już się skończył. Dzisiaj potrzeba podjęcia odpowiednio szybkich decyzji - dodał.

  • W zakładzie od połowy marca trwa rotacyjny protest głodowy.
  • Protestujący domagają się od rządu podjęcia natychmiastowych działań wzmacniających kompleks solno-sodowy.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

Najlepsze szkoły na gali Perspektyw w Toruniu Wyniki to efekt uboczny naszej pracy

Najlepsze szkoły na gali Perspektyw w Toruniu! „Wyniki to efekt uboczny naszej pracy ”

2026-04-15, 22:11
Wizja zero w praktyce. Eksperci dyskutowali, jak ograniczyć wypadki w pracy

„Wizja zero” w praktyce. Eksperci dyskutowali, jak ograniczyć wypadki w pracy

2026-04-15, 21:01
Parki krajobrazowe stawiają na przyrodę, ale też na historię i tradycję

Parki krajobrazowe stawiają na przyrodę, ale też na historię i tradycję

2026-04-15, 20:11
Bydgoszcz zaprasza na dziesiątki wydarzeń z okazji urodzin [zdjęcia]

Bydgoszcz zaprasza na dziesiątki wydarzeń z okazji urodzin! [zdjęcia]

2026-04-15, 19:01
Bydgoska przedszkolanka oskarżona o znęcanie się nad dziećmi stanęła przed sądem

Bydgoska przedszkolanka oskarżona o znęcanie się nad dziećmi stanęła przed sądem

2026-04-15, 18:05
Ojciec założył gang z nastoletnią córką i jej chłopakiem. Łupy wynosili workami

Ojciec założył gang z nastoletnią córką i jej chłopakiem. Łupy wynosili workami

2026-04-15, 17:02
Tragiczny wypadek pod Inowrocławiem. Pod 35-letnim mężczyzną zarwał się dach

Tragiczny wypadek pod Inowrocławiem. Pod 35-letnim mężczyzną zarwał się dach

2026-04-15, 16:01
Ponad 400 tysięcy osób w regionie choruje na serce. Na kardiologa czekają ponad pół roku

Ponad 400 tysięcy osób w regionie choruje na serce. Na kardiologa czekają ponad pół roku

2026-04-15, 15:01
Zadała ofierze kilkaset ciosów nożem. Jest prokuratorski finał śledztwa w sprawie zabójstwa w Ciechocinku

„Zadała ofierze kilkaset ciosów nożem". Jest prokuratorski finał śledztwa w sprawie zabójstwa w Ciechocinku

2026-04-15, 13:58

