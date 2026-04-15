Czy mediator pomoże rozwiązać problemy w kopalniach „Solino”? „Od tego trzeba było zacząć”

2026-04-15, 17:56 Marcin Glapiak/DW

Konferencja Związku NSZZ „Solidarność", działającego przy Inowrocławskich Kopalniach Solino/fot. Marcin Glapiak

Protestujący pracownicy Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” spotkali się ze starostami powiatów inowrocławskiego i mogileńskiego.

W czasie posiedzenia rozmawiano między innymi o obawach związanych z przyszłością zakładu oraz infrastruktury o znaczeniu strategicznym dla regionu i państwa. Pojawił się też pomysł powołania mediatora.



- Samorządy popierają stanowisko związku zawodowego i pracowników - mówi Jerzy Gawęda, przewodniczący związku zawodowego NSZZ Solidarność przy IKS „Solino” . - Zdają sobie sprawę z tego, że upadek tego kompleksu energetycznego doprowadziłby region do ruiny. Od tego należało od początku zacząć, żeby wprowadzić mediatora pomiędzy stronami. Czas analiz, bezowocnych debat już się skończył. Dzisiaj potrzeba podjęcia odpowiednio szybkich decyzji - dodał.



W zakładzie od połowy marca trwa rotacyjny protest głodowy .

. Protestujący domagają się od rządu podjęcia natychmiastowych działań wzmacniających kompleks solno-sodowy.