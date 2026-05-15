Osoby z regionu poszkodowane przez giełdę kryptowalut Zondacrypto - dowiedziało się PR PiK

2026-05-15, 15:34 Michał Zaręba/BN

Osoby z regionu poszkodowane przez giełdę kryptowalut Zondacrypto/fot. Pixabay/ilustracyjna

Do Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód wpłynęło dotychczas siedem zawiadomień na łączną szkodę przekraczającą 500 tysięcy złotych. To osoby z naszego regionu, które twierdzą, że zostały pokrzywdzone w związku z działalnością giełdy kryptowalut Zondacrypto.

- Pokrzywdzeni wskazują na brak możliwości odzyskania zainwestowanych środków i doprowadzenie ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - tłumaczy Joanna Becińska, prokurator rejonowy w prokuraturze Toruń Wschód. - Szkody, których mowa w zawiadomieniach sięgają nawet 150 000 złotych - dodaje.



W związku z tą sprawą, która jest złożona, a liczba pokrzywdzonych rośnie, do prowadzenia postępowania zbiorczego dotyczącego Zondacrypto wyznaczona została Prokuratura Regionalna w Katowicach. - Rolą prokuratur na terenie kraju jest przyjęcie ustnych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zabezpieczenie pełnej dokumentacji posiadanej przez pokrzywdzonych, w tym korespondencji prowadzonej z platformą, a także pełne historii transakcji - przekazuje w rozmowie z PR PiK prokurator rejonowy.



Postępowanie prowadzone jest w kierunku oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Za to przestępstwo grozi do 25 lat więzienia.



Dwa zawiadomienia wpłynęły również do prokuratury w Grudziądzu. W tych przypadkach pokrzywdzeni oszacowali swoje straty na 60 tysięcy złotych oraz 414 tysięcy złotych.

