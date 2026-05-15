Areszt po porwaniu w Toruniu. Kobieta i mężczyzna trafili za kratki. Podejrzanych jest więcej

Areszt po porwaniu w Toruniu. Czterech podejrzanych/fot. Magnific/ilustracyjna
Sąd Rejonowy w Toruniu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla dwóch osób - Sławomira K. i Elizy K. - podejrzanych o porwanie mężczyzny. Według śledczych sprawcy mieli m.in. grozić mu, stosować przemoc oraz zamknąć w piwnicy. Wyciągnięto również konsekwencje wobec innych podejrzanych - Damiana D. i Małgorzaty M.
Do zdarzenia doszło 11 maja 2026 roku przy ul. Kościuszki w Toruniu. Jak informuje tamtejsza Prokuratura Okręgowa, sprawcy mieli zwabić pokrzywdzonego do mieszkania, a następnie grozić mu przedmiotem przypominającym broń palną. Napastnicy próbowali założyć mu kajdanki, by przykuć go do ściany. Został zamknięty w piwnicy, jednak zdołał się uwolnić.
13 maja prokurator przedstawił zarzuty czterem osobom. Sławomir K. i Eliza K. odpowiedzą m.in. za pozbawienie wolności, uszkodzenie ciała, kierowanie gróźb karalnych oraz zmuszanie do określonego zachowania. Damian D. usłyszał zarzuty dotyczące pozbawienia wolności i uszkodzenia ciała, natomiast Małgorzata M. zarzut zmuszania innej osoby do określonego zachowania.
Sławomir K., Eliza K. oraz Małgorzata M. nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Damian D. przyznał się do zarzucanych czynów.
14 maja Sąd Rejonowy w Toruniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Sławomira K. i Elizy K. na trzy miesiące – do 9 sierpnia 2026 roku. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki wolnościowe, w tym dozór policji, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz zbliżania się do nich na mniej niż 100 metrów.
Wszyscy podejrzani są mieszkańcami Torunia i mają od 20 do 43 lat. Za zarzucane czyny trzem osobom grozi do 5 lat więzienia, natomiast Małgorzacie M. do 3 lat pozbawienia wolności.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę