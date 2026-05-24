Łatwogang w Kujawsko-Pomorskiem. 15,5 mln zł już zebrane! Ruszyła kolejna zbiórka [wideo + zdjęcia]

2026-05-24, 08:20 Michał Zaręba / TB

Łatwogang w Kujawsko-Pomorskiem podczas jednej z przerw w swojej podróży. / Fot. Michał Zaręba

Trwa kolejna akcja Łatwoganga. Z polskim influencerem i youtuberem rozmawiał nasz reporter - Michał Zaręba.

- Mamy bardzo wyrozumiałą ekipę. Chłopaki jadą ze mną. Gdyby nie oni, to dawno już bym nie jechał. Brawo dla nich - mówi Polskiemu Radiu PiK Łatwogang. - Dziś miałem trudniejszy dzień i musiałem lekko przysnąć. Ale pędzimy dalej, aby jak najszybciej dotrzeć do końca trasy. Nie spodziewałem się takiego szumu wokół tego wszystkiego. Bardzo się z tego powodu cieszę. Im więcej szumu, tym więcej pomocy.

Cel wyprawy? Dotarcie rowerem do Gdańska. W ten sposób Łatwogang postanowił zbierać pieniądze na leczenie małego Maksa. Terapia w Stanach Zjednoczonych kosztuje bowiem 12 milionów złotych.





Gdy w niedzielę (24.05.) ok. godz. 8.45 zbiórka przekroczyła wymaganą sumę, Łatwogang zakomunikował, że rozpoczyna zbiórkę na kolejne dziecko - małego Adasia, który także potrzebuje pomocy. Do zebrania było 3,5 mln zł. Również i tę sumę udało się zebrać dzięki wpłatom od internautów. Ruszyła zatem kolejna zbiórka - dla Wojtka.









Podczas wyprawy youtubera na trasie wspiera wiele osób.





- Wspieramy Piotra w trakcie drogi. Już wczoraj chcieliśmy dołączyć, ale nie mogliśmy znaleźć kierowcy. Dziś postanowiliśmy, że sami dojedziemy samochodem. Jeśli uda nam się pozostawić gdzieś auto, to pojedziemy z nim aż do Gdańska - mówią. - Idea jest jak najbardziej słuszna. Zbieramy pieniądze, aby uratować czyjeś życie.





Łatwogang to polski influencer, tiktoker i youtuber, który zasłynął organizacją rekordowej transmisji charytatywnej na żywo. W jej trakcie udało mu się zebrać dla fundacji Cancer Fighters ponad 251 milionów złotych na leczenie dzieci chorych na nowotwory.



