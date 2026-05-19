Obiecywali zyski ze spółek Skarbu Państwa. Cyberpolicja z Bydgoszczy rozbiła grupę oszustów

Policjanci CBZC zatrzymali 3 osoby, którym przedstawiono łącznie 14 zarzutów, a straty sięgają ponad milion złotych / fot. CBZC
Funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która prała pieniądze pochodzące z oszustw internetowych. Sprawcy mamili swoje ofiary fikcyjnymi zyskami z zakupu akcji spółek Skarbu Państwa, wyłudzając od nich gigantyczne kwoty. Śledztwo w tej sprawie, w której straty przekraczają milion złotych, nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Toruniu.
Obiecywali pewne zyski, miliony prali w bitomatach
Przestępczy mechanizm był precyzyjnie zaplanowany i opierał się na manipulacji oraz zaawansowanych operacjach finansowych. Przestępcy kontaktowali się z pokrzywdzonymi, zachęcając ich do lokowania oszczędności w rzekomo bezpieczne i zyskowne akcje państwowych przedsiębiorstw. W rzeczywistości wpłacane przez ludzi środki trafiały na specjalnie w tym celu przygotowane konta bankowe.
Sprawcy celowo zakładali wiele rachunków w różnych placówkach, aby maksymalnie rozproszyć i ukryć pochodzenie gotówki. Po fizycznej wypłacie pieniędzy w oddziałach banków, członkowie grupy natychmiast kierowali się do bitomatów, gdzie transferowali zgromadzone fundusze na portfele kryptowalutowe. Takie działanie miało całkowicie udaremnić lub drastycznie utrudnić organom ścigania wykrycie nielegalnego źródła gotówki.
Akcja bydgoskiego CBZC na Śląsku i zarzuty prokuratorskie
Koordynowane uderzenie w przestępczy proceder nastąpiło pod koniec kwietnia. Mundurowi z bydgoskiego wydziału CBZC przeprowadzili dynamiczne działania na terenie województwa śląskiego. W efekcie policyjnej akcji zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono łącznie 14 zarzutów. Dotyczą one pomocnictwa w oszustwach inwestycyjnych poprzez udostępnianie rachunków bankowych oraz prania brudnych pieniędzy. Podczas czterech przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy oraz karty płatnicze służące do obsługi kont.
Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Stałe źródło dochodu z przestępczego procederu
Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani mężczyźni uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Za każdą zrealizowaną operację finansową i transfer środków do świata kryptowalut pobierali określoną prowizję. Przez konta bankowe kontrolowane przez grupę przeszło łącznie ponad 1 milion 200 tysięcy złotych pochodzących od oszukanych osób.
Policjanci i prokuratorzy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a analiza zabezpieczonego sprzętu elektronicznego może doprowadzić do kolejnych zatrzymań i ujawnienia kolejnych poszkodowanych.
