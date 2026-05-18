Pierwsze zatrzymania po weekendowej nocnej rozróbie w centrum Torunia [wideo]
Są pierwsze dwa policyjne zatrzymania po nocnej rozróbie w jednym z toruńskich lokali na starówce. W piątek przed północą miały się tu zetrzeć dwie grupy pseudokibiców piłkarskich, a wśród zaatakowanych mężczyzn miał być jeden powiązany z zawodnikiem, startującym w galach Fame MMA - dowiedziało się PR PiK. Wideo ze zdarzenia trafiło do sieci.
Widać na nim około 10-osobową grupę mężczyzn. W pewnym momencie, po wypowiedzeniu licznych wulgaryzmów doszło do przepychanek, a w ruch poszła także maczeta i gaz pieprzowy. Agresorzy zdemolowali część restauracji, z której wyszli jeszcze przed przyjazdem policji.
Dopiero analiza monitoringu pozwoliła na pierwsze zatrzymania. - Grupa mężczyzn weszła do restauracji, a następnie skierowała się do stolika, przy którym siedziało czterech klientów - relacjonuje w rozmowie z PR PiK podkom. Dominika Bocian z toruńskiej policji. - Pomiędzy nimi doszło do awantury i przepychanek. Dotychczas w tej sprawie zatrzymane zostały dwie osoby. Policjanci intensywnie pracują nad sprawą i wyjaśniają szczegółowe okoliczności - dodaje.
Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.