Pierwsze zatrzymania po weekendowej nocnej rozróbie w centrum Torunia [wideo]

2026-05-18, 15:12 Mariusz Luda/BN

Pierwsze zatrzymania po weekendowej nocnej rozróbie w centrum Torunia/fot. x.com/szalonyreporter

Są pierwsze dwa policyjne zatrzymania po nocnej rozróbie w jednym z toruńskich lokali na starówce. W piątek przed północą miały się tu zetrzeć dwie grupy pseudokibiców piłkarskich, a wśród zaatakowanych mężczyzn miał być jeden powiązany z zawodnikiem, startującym w galach Fame MMA - dowiedziało się PR PiK. Wideo ze zdarzenia trafiło do sieci.

Widać na nim około 10-osobową grupę mężczyzn. W pewnym momencie, po wypowiedzeniu licznych wulgaryzmów doszło do przepychanek, a w ruch poszła także maczeta i gaz pieprzowy. Agresorzy zdemolowali część restauracji, z której wyszli jeszcze przed przyjazdem policji.



Dopiero analiza monitoringu pozwoliła na pierwsze zatrzymania. - Grupa mężczyzn weszła do restauracji, a następnie skierowała się do stolika, przy którym siedziało czterech klientów - relacjonuje w rozmowie z PR PiK podkom. Dominika Bocian z toruńskiej policji. - Pomiędzy nimi doszło do awantury i przepychanek. Dotychczas w tej sprawie zatrzymane zostały dwie osoby. Policjanci intensywnie pracują nad sprawą i wyjaśniają szczegółowe okoliczności - dodaje.



Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.