Celnicy zajrzeli do dostawczaka zaparkowanego przy targowisku. Było tam wszystko, co zakazane

2026-05-16, 22:30 DW

Lewy towar ukryty był w samochodzie zaparkowanym w pobliżu targowiska we Włocławku/Fot. KAS

Blisko 28 tys. sztuk nielegalnych papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiej Służby Celno-Skarbowej na targowisku we Włocławku.

Lewy towar ukryty był w samochodzie zaparkowanym w pobliżu targowiska.



- W wyniku przeszukania pojazdu, funkcjonariusze KAS wykryli blisko 28 tys. sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy oraz podatku VAT mogłyby wynieść nawet 50 tys. złotych - relacjonują toruńscy celnicy.



To nie wszystko. W aucie funkcjonariusze znaleźli też 308 sztuk odzieży i obuwia oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi, które na pierwszy rzut oka wyglądały na podróbki. Były warte ponad 12 tys. złotych.



Postępowanie w sprawie prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu. Funkcjonariusze ustalają teraz, skąd wziął się towar i ile osób jest zamieszanych w przekręt.