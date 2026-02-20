Tygrys, Rekin, Orka i Foka dopłynęły do Fordonu. Pokazujemy, jak na Wiśle pracują lodołamacze [film z drona]

2026-02-20, 16:00 Magdalena Gill/DW

Cała akcja lodołamania na Wiśle ma się zakończyć w poniedziałek w Toruniu/Fot. Wody Polskie

Lodołamacze kontynuują akcję na Wiśle. W piątek dotarły do Bydgoszczy.

Na czele zespołu pracują łodzie Tygrys, Rekin, Orka i Foka, krusząc pokrywę lodową i torując drogę w nurcie rzeki.

Od Korzeniewa do czoła zespołu pracuje lodołamacz Narwal, gdzie rozbijany jest lód z górnego biegu rzeki.

W rejonie ujścia pracują lodołamacze Nerpa i Manat, których zadaniem jest rozdrabnianie zalegającej pokrywy lodowej oraz spławianie jej do zatoki.

Lodołamacze, pracujące od kilku dni na kujawsko-pomorskim odcinku Wisły, dziennie pokonują od 10 do 20 km. Ich załogi nie schodzą na ląd.

– Warunki na lodołamaczach mamy dobre. Dziś nocowaliśmy 6 km przed Fordonem – opowiada Tomasz Skowroński, kapitan jednego z lodołamaczy i kierownik całej akcji. - Wyruszyliśmy o godzinie 7. Tempo poruszania się zależy od grubości pokrywy na danym odcinku oraz głębokości rzeki. Minimalnie pokonujemy 10 km dziennie, najwięcej udało nam się przepłynąć 21 km w ciągu jednego dnia. Akcja zaczęła się 5 lutego i od tego momentu czteroosobowe załogi są na jednostkach, nie schodzimy na ląd. Mamy zapewniony prowiant - dodaje.



Cała akcja lodołamania na Wiśle ma się zakończyć w poniedziałek w Toruniu.



