We Włocławku lodołamacze pojawią się na Wiśle w czwartek - dowiedziało się Polskie Radio PiK [wideo]

2026-02-25, 19:39  Radosław Jagieła / TB
W akcji na Wiśle we Włocławku weźmie udział sześć lodołamaczy. / Fot. Screen z filmu / Wody Polskie

Decyzja zapadła po wtorkowym (24.02.) kontrolnym rejsie dwóch jednostek. Na niemal 10-kilometrowym odcinku rzeki grubość lodu wyniosła od 30 do 40 centymetrów.

- W akcji weźmie udział sześć lodołamaczy: Lew, Gepard, Niedźwiedź, Bawół, Sokół i Jaguar. Działania będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami, aby zapewnić maksymalną skuteczność kruszenia lodu i bezpieczeństwo naszych jednostek - mówi Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. -


Tak wyglądał wtorkowy kontrolny rejs lodołamaczy po Wiśle:

Włocławek

Region

