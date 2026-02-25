We Włocławku lodołamacze pojawią się na Wiśle w czwartek - dowiedziało się Polskie Radio PiK [wideo]
Decyzja zapadła po wtorkowym (24.02.) kontrolnym rejsie dwóch jednostek. Na niemal 10-kilometrowym odcinku rzeki grubość lodu wyniosła od 30 do 40 centymetrów.
- W akcji weźmie udział sześć lodołamaczy: Lew, Gepard, Niedźwiedź, Bawół, Sokół i Jaguar. Działania będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami, aby zapewnić maksymalną skuteczność kruszenia lodu i bezpieczeństwo naszych jednostek - mówi Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. -