Czasem kręcą kółka, żeby rozbić dużą krę na rzece. Lodołamacze dotarły do Torunia [zdjęcia]

2026-02-22

Dziennikarka PR PiK Tatiana Adonis na pokładzie lodołamacza/fot. Henryk Żyłkowski

Kolejny dzień trwa akcja lodołamania na Wiśle. Lodołamacze, po minięciu w piątek Bydgoszczy i dotarciu do Solca Kujawskiego, w sobotę na dalszym odcinku kruszyły i rozbijały pokrywę lodową aż do Torunia. W niedzielę koniec akcji.

- Akcja przebiega sprawnie, w dobrym tempie - mówił kriolog prof. Bogusław Pawłowski, który akcję obserwował na pokładzie jednego z lodołamaczy. - W tym rejonie rzekę pokrywa lód, który powstał stosunkowo niedawno temu. Jego grubość sięga 20-25 cm, najwięcej do około 30 cm. Jedynie przy brzegach lód może być grubszy.



Jak informują Wody Polskie, po akcji Tygrys, Rekin, Orka, Foka spłyną do portu Zimowego w Toruniu i będą czekały na odpowiedni stan wody i powrót do bazy w Przegalinie.



Prof. Pawłowski podkreślił, że „lodołamanie przebiega sprawnie, chociaż czasami lodołamacze muszą kręcić kółka na rzece, żeby rozbić jakieś pole lodowe na mniejsze”. Pokrywa lodowa w górę rzeki sięga za Toruń, pomiędzy mostem autostradowym i ujściem Drwęcy. Dalej, w górę rzeki do Zbiornika Włocławskiego, Wisła nie jest pokryta lodem.



- Do rozbicia pozostał jeszcze 3-kilometrowy odcinek pokrywy lodowej - powiedział w niedzielne przedpołudnie Polskiemu Radiu PiK Tomasz Skowroński, kapitan jednej z jednostek biorących udział w akcji.



W Toruniu lodołamacze Tygrys, Rekin, Orka i Foka mają dotrzeć do ujścia Drwęcy do Wisły. Do tego miejsca rzeka pokryta jest lodem. Tu jednostki zakończą swoją misję, która przyciągnęła nad Wisłę także obserwatorów. Mieszkańcy naszego regionu na trasie akcji chętnie przyglądali się pracy lodołamaczy.



