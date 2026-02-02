Woda wylała się na DK91 w Nowem. Część mieszkańców nie ma do niej dostępu

2026-02-02, 08:25 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

W Nowem mieszkańcy nie mają wody/fot. ilustracyjne

Woda wylała się na DK 91 i na ulicę Podgórną w Nowem pod Świeciem. Trzeba było zakręcić główny zawór. Z tego powodu część mieszkańców nie ma bieżącej wody.

Do wylania się wody doszło przed godziną 7:00. Awaria objęła DK 91 oraz ulicę Podgórną w miejscowości Nowe. Trzeba było zakręcić główny zawór, dlatego część mieszkańców nie ma bieżącej wody. Problem dotyczy szczególnie osiedla domów jednorodzinnych Nowy Świat i budynków przy ulicy 9 maja.



Ekipa wodociągów zlokalizowała miejsce pęknięcia instalacji. Trudność polega teraz na szybkim dotarciu do tego punktu. W tym celu zastosowano specjalne palniki, które rozgrzewają ziemię. Kiedy uda się usunąć usterkę, woda ponownie popłynie w kranach mieszkańców.