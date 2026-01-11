Śmiertelny pożar w Chełmnie. Ogień pojawił się na parterze kamienicy przy ul. Młyńskiej

2026-01-11, 14:50 Redakcja

W Chełmnie paliło się mieszkanie. Jedna osoba nie żyje/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Zgłoszenie o zadymieniu nadeszło w niedzielę rano. Na miejscu okazało się, że doszło do poważnego w skutkach pożaru. Strażacy wynieśli z budynku mężczyznę, ale jego życia nie udało się uratować.

- Pożar wybuchł na parterze budynku. Część mieszkańców kamienicy ewakuowała się jeszcze przed naszym przyjazdem - relacjonuje kpt. Kasper Korczak ze Straży Pożarnej w Chełmnie. - Pozostałych wyprowadzili strażacy. Po wejściu do jednego z mieszkań ustalono, że wewnątrz znajduje się mężczyzna. Wyniesiono go na zewnątrz, ale okazało się, że już nie żyje. Teraz swoje dochodzenie prowadzi policja.