Pożar w budynku wielorodzinnym w Barcinie. Cztery osoby zabrane do szpitala

2026-01-10, 19:15 Agata Raczek/Redakcja

Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru

Płonął budynek wielorodzinny w Barcinie, w powiecie żnińskim. W wyniku dużego zadymienia mieszkańcy ewakuowali się przed przybyciem strażaków.

Zgłoszenie do strażaków wpłynęło około godz. 18.00. Na miejsce pojechało sześć zastępów straży pożarnej. Cztery osoby trafiły do szpitala.



Ewakuowani z budynku noc spędza u bliskich. Nadzór budowlany stwierdził, że mieszkanie w którym pojawił się ogień, nie nadaje się do zamieszkana.



