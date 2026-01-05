Pożar budynku wielorodzinnego w Mroczy. Dwadzieścia osób musiało opuścić dom

2026-01-05, 22:38  Redakcja
Pożar w Mroczy/fot. radiopik.pl

Pożar w Mroczy/fot. radiopik.pl

Informację o płomieniach w mieszkaniu strażacy przekazali około godz. 21:00. Ogień wybuchł przy ul. Dworzec. Sytuację szybko udało się opanować.

Na początku z pożarem walczyło pięć strażackich zastępów, później zostały dwa. Jedna osoba jest poszkodowana. Na razie nic nie wiadomo o jej stanie, ani o tym, kiedy mieszkańcy wrócą do swoich mieszkań. Początkowo czekali na zakończenie akcji gaśniczej na zewnątrz.
To wszystkie informacje, które udało się zebrać do godz. 22:00.

